Il City torna alla vittoria, 0-2 a Leicester. Il Guardian: Guardiola ha riavviato la sua macchina vincente

Seconda vittoria e seconda porta inviolata in 14 partite. Per il Telegraph, “un ritorno a qualcosa di simile alla normalità” ma “Leicester vicino al pareggio più volte”

Il Manchester City è tornato alla vittoria. 2-0 in casa del Leicester guidato da van Nistelrooij. Di Savinho e Haaland i gol. Per il Telegraph, il City è ancora in corsa per un posto in Champions, “il campionato è ormai fuori dalla loro portata“.

Pep Guardiola ha finalmente riavviato la sua macchina vincente

Scrive il Telegraph:

“La crisi del Manchester City non avrebbe mai potuto travolgere Pep Guardiola ancora per molto tempo e questa vittoria è sembrato un ritorno a qualcosa di simile alla normalità, con Erling Haaland che poneva fine alla sua serie di sfortuna personale (ha segnato il gol del 2-0, ndr)“.

“«Restiamo in piedi», scandivano i tifosi del Manchester City, che hanno spesso abbandonato l’umorismo macabro mentre la loro squadra otteneva la seconda vittoria su 14 partite. Anche se il titolo potrebbe essere fuori dalla loro portata, i posti fondamentali in Champions League restano nel mirino“.

Ovviamente per il City non è stata una partita tranquilla. “Il Leicester è stata la squadra migliore per gran parte del secondo tempo e ha avuto qualche pecca nel primo“.

Anche il Guardian su Leicester-City:

“Pep Guardiola ha finalmente riavviato la sua macchina vincente del Manchester City nella sua 500esima partita da allenatore. La seconda vittoria del City in 14 partite e la seconda porta inviolata in altrettante partite sono state tutt’altro che di routine. Il Leicester è andato vicino al pareggio in diverse occasioni. Il City ha dato coraggio alla manovra del Leicester concedendo delle opportunità“.

