Chi dice che Lukaku serve solo se segna non è sintonizzato con Conte: due gol, due assist di Romelu. Rrahmani è il quinto leone di piazza dei Martiri

Gli angeli esistono Anguissa, alza gli occhi al cielo, la dolcezza della vita si cura con l’esercizio dell’empatia

Il Conte di Monte-Echia. La fiction sulla cazzimma. Dumas presta la penna al Napoli. Assenti, partenti, mercati… il romanzo procede.

Pronti via, scendiamo in campo decisi a vendicare quella giornata a mare di agosto intossicata. Lukaku di sponda, GioGio di sinistro. Palo, ciorta, gol.

Uno a zero

Il Diavolo di Mergellina comincia ad incantare.

Faraoni sta ancora girando la testa per Fuorigrotta.

Anguissa e poi McTom si inceppano. Meritavamo il tre a zero dopo un quarto d’ora.

Reazione Verona ma Amir è serenamente il quinto leone di Piazza dei Martiri. Il cerchio della vita.

Fine primo tempo.

Sintesi: il Napoli è Bud Spencer in trance agonistica nel film Bulldozer. In Lombardia è saltato il segnale.

Ripresa, il copione è identico. Neres a sinistra, Politano a destra, Lobo ovunque

Prima McTom, poi due volte Amir.

Meret in videochiamata con la moglie per organizzare lo shopping del lunedì.

Chi dice che Lukaku serve solo se segna non è sintonizzato sul mood Contiano. Seconda sponda e Zambo sfonda la rete.

Gli angeli esistono Frank, alza gli occhi al cielo, la dolcezza della vita si cura con l’esercizio dell’empatia.

Due a zero

Girandola di cambi. Entra pure Zerbin. Castanos sveglia Meret. Non succede più niente, si va in carrozza verso l’ennesimo risultato utile.

L’emozione resta e non si può rinnegare. Kvara è stata una cometa fulgida e scottante, il suo passaggio non deve per forza infangare i ricordi. Sarebbe come togliere dai muri le pietre del loro tempo.

Ingiusto

Ancora una vittoria netta. Come a Firenze anche oggi gli assenti non generano alibi ma opportunità Porta inviolata, difesa di acciaio senza Buongiorno ed Olivera. Nessuno sa dove saremo domani o tra due mesi ma oggi sappiamo che dormiremo ancora una volta dando la mano ad un sogno.

ilnapolista © riproduzione riservata