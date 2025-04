Conte revolution: Olivera centrale e Napoli con la difesa a tre (Repubblica)

Conte si è lamentato per il mercato invernale, anche per togliere responsabilità dalle spalle dei suoi giocatori

Conte revolution: Olivera centrale e difesa a tre (Repubblica)

Conte cuce, taglia, disegna continuamente il suo Napoli che di volta in volta deve fronteggiare assenze e il tecnico lavora per tenere tutti sulla corda in vista della corsa scudetto.

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Ha avuto tuttavia un peso decisivo pure la resilienza trasmessa al suo gruppo da Conte, costretto finora ad alternare 4 moduli diversi per tappare di volta in volta le falle. Per stasera è prevista l’ennesima rivoluzione con il Torino: ritorno al 3-5-2, Olivera al debutto da difensore centrale e Raspadori in attacco. Work in progress, insomma: gli esperimenti non si possono fermare nemmeno durante la volata, stavolta per il nuovo stop di Neres e gli acciacchi di Buongiorno, arruolabile dopo 3 turni di assenza solo per la panchina.

Conte si è lamentato per il mercato invernale, anche per togliere responsabilità dalle spalle dei suoi giocatori, paralizzati per un’ora a Monza nel week end dell’aggancio. Ma a Castel Volturno l’allenatore fa e disfa senza tregua, provandole tutte — parole sue — per «Dare fastidio fino alla fine».

Conte apre col fratello una società di investimenti, diritti d’immagine e sponsorizzazioni (C&F)

Antonio Conte e suo fratello Daniele hanno creato una nuova società per gestire investimenti, diritti d’immagine e sponsorizzazioni a livello sportivo, con sede a Torino.

Come riportato dal sito Calcio e Finanza:

Nuova società per Antonio Conte. Lo scorso 1 aprile infatti è stata costituita la Restate Srl, davanti a un notaio a Torino, creata dall’allenatore pugliese insieme al fratello. I due soci sono Antonio e Daniele Conte, entrambi con una quota del 50% ciascuno. La sede come detto è Torino, in quanto i due fratelli Conte sono residenti formalmente nel capoluogo piemontese. In particolare, la società ha per oggetto: l’assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni e di interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società o enti, anche consortili, sia di diritto Italiano sia di diritto straniero, qualunque ne sia lo scopo e l’oggetto sociale; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, il rilascio di garanzie reali e/o personali a favore delle società stesse; la prestazione di servizi commerciali, amministrativi e tecnici in favore delle società partecipate; l’acquisto, la vendita e la gestione per conto proprio, di beni immobili e di diritti immobiliari in genere, di qualsivoglia tipo e destinazione; acquisizione e gestione di diritti di immagine, gestione di attività di pubbliche relazioni, pubblicità, sponsorizzazioni e promozioni sportive.

ilnapolista © riproduzione riservata