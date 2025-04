Castel Volturno, De Laurentiis ha preteso un’indagine sui campi d’allenamento (Corbo)

Da Sarri in poi il sistema di irrigazione non usa più l’acqua di mare. Rassicuranti gli esiti di una breve indagine dopo le accuse di Conte

De Laurentiis ha preteso un’indagine sui campi di Castel Volturno (Corbo)

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica Napoli, torna sui campi di Castel Volturno e sulle accuse di Conte che li aveva di fatto accusati di essere alla base degli infortuni muscolari al soleo.

Scrive Corbo per Repubblica Napoli:

Sull’origine dei malanni muscolari girava una ipotesi. Neaveva parlato in tv anche Antonio Conte in tv. Il sospetto di un campo d’allenamento ostile al muscolo soleo, piccolo e ipersensibile nel polpaccio. Se il Napoli non cambia sede un motivo c’è, ed è facile da accertare. Il giardiniere Salvatore Marrone furibondo ha chiarito su Facebook. Poteva non bastare. De Laurentiis ha preteso una verifica.

Marrone ha curato i campi di Inter, Genoa, Catania e Benevento oltre agli impianti del Napoli. Dovrebbe essere idoneo. Da quando intervenne Sarri. Castel Volturno ha rifatto il sistema di irrigazione, che usava acqua salata del mare.



Oggi c’è una falda sotto il terreno di gioco, condivisa dal consulente agronomo federale Giovanni Castelli. Acqua compatibile con l’erba e il terreno. Corretto che Conte abbia rilevato il sospetto, è molto meticoloso. Rassicuranti gli esiti di una breve indagine.

Conte: «Non sono stupido, porto ambizione ma devono esserci i mezzi. Gli infortuni? I campi a Castel Volturno non sono stati rifatti»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Danz dopo la vittoria contro il Monza

Gara di grande pazienza

«Diciamo che avevamo studiato un piano gara dove all’inizio abbiamo cercato col doppio play di impossessarci della partita, l’abbiamo fatto, però non riuscivamo. riempire l’aria. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato alcune situazioni con un altro tipo di piano. Sono partite che sulla carta sono facili, ma c’è una posta in palio talmente alta che la pressione p forte. Tanti di questi ragazzi un testa a testa così non l’hanno mai vissuto ed è inaspettato e straordinario».

Sul suo futuro?

«A Napoli mi sono integrato benissimo, ci vivo benissimo, anche la mia famiglia si è integrata, si mangia alla grande, c’è sempre il sole. Noi dobbiamo vivere il presente sapendo che da parte mia ci sono tutte queste note positive per me, però sai la gente vuole vincere, c’è grande apertura da parte mia, ma bisogna vedere quale sarà la realtà. Io a Napoli ci sto benissimo, però sapete che io comunque porto aspettative, con me o si vince o si arriva secondi. Mi metto a capo e faccio garante su tutto, però non sono stupido se non ci sono i mezzi necessari per fare queste cose».

Su Neres?

«Neres nell’ultimo allenamento ha avvertito un po’ di fastidio al soleo, abbiamo avuto diversi problemi al soleo nell’ultimo periodo, non so se sono i campi di Castel Volturno, perché anche i campi andrebbero rifatti e invece sono sempre gli stessi. Ne prendiamo atto, stiamo zitti e continuiamo a lavorare, s e rifacessimo i campi saremmo un po’ più contenti».

