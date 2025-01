Garnacho, gli agenti del calciatore avvistati a Stamford Bridge rafforzano la pista Chelsea

Conte spinge per l’ala dello United, ma l’accordo tra i club non c’è ancora e intanto il Chelsea si inserisce

Si fa un gran parlare di Garnacho al Napoli, secondo alcuni la trattava col calciatore sarebbe addirittura già chiusa e mancherebbe solo il sì dello United che dovrebbe abbassare le sue pretese. Ma in Inghilterra si rafforza invece la pista Chelsea per il calciatore.

L’entourage di Alejandro Garnacho, Carlos Cambeiro e Quique De Lucas dell’agenzia Leaders, è stato avvistato a Stamford Bridge durante la partita del Chelsea contro i Wolves lunedì sera. L’ala ventenne è stata fortemente collegata a un trasferimento al fianco di Enzo Maresca questo mese.

Antonio Conte vuole fare le cose per bene, anche sul mercato. E infatti è stato chiarissimo anche davanti alle telecamere: per sostituire Kvaratskhelia il tecnico leccese pretende un asso capace di determinare le partite. Lo United potrebbe essere costretto a scaricare Garnacho questo mese per aderire alle regole del fair play della Premier League.

Secondo Fabrizio Romano invece l’arrivo o meno di Garnacho “dipende davvero dal tipo di proposte che riceverà il Manchester United.

I vociferati 40 milioni di euro non sono un’opzione per lo United per aprire la porta all’uscita di Garnacho, ma una commissione più alta potrebbe cambiare lo scenario. Sia il Napoli che il Chelsea sono molto interessati a Garnacho”

