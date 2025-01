Garnacho, Adeyemi, per ora è il mercato del Napoli è fermo.

Nulla di nuovo. Niente di niente all’inizio dell’ultima settimana di calciomercato. Il sostituto di Kvaratskhelia è ancora lontano, avvolto nelle nebbie.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il mercato è una chance, è un’opportunità, ma i 70 milioni di euro incassati dal Napoli con la cessione di Kvara sono anche un patrimonio da maneggiare con cura, da non investire su elementi non ritenuti all’altezza delle ambizioni della squadra. Un meccanismo che più passa il tempo e più ha bisogno di ricambi e ossigeno: l’infortunio di Olivera è un segnale chiarissimo.

Garnacho e Adeyemi sono definiti

due piste complesse: una si potrebbe sbloccare limando la differenza economica, mentre l’altra superando le perplessità del giocatore al trasferimento. Mica facile, per carità.

Il Manchester United ha vinto 1-0 in casa del Fulham. Garnacho ha giocato dal primo minuto ed è entrato nell’azione del gol (che poi è stato un autogol). A fine match il tecnico Amorim non ha chiuso la porta alla partenza di Garnacho come riportato su X dal giornalista Rich Fay ripreso poi da Fabrizio Romano.

A proposito della partenza di Garnacho, Amorim ha dichiarato: «Nessuno lo sa. Tutto può succedere. Sta migliorando in ogni aspetto della partita, sta capendo la fase difensiva. Sto provando a trovargli la posizione migliore in campo. Non so cos’accadrà».

Ruben Amorim on Alejandro Garnacho: “That, nobody knows. Anything can happen. He is improving in every department of the game, how he recovers, understanding the game when he defends. I am trying to find the best position for him. I don’t know what is going to happen.” #mufc

🚨 Rúben Amorim on Garnacho maybe leaving next week: “Anything can happen”.

“He is improving in every department, how he recovers, understanding the game when he defends… I am trying to find the best position for him”.

“I don’t know what’s gonna happen”, says via @RichFay. pic.twitter.com/HrVA90F9nJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025