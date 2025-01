Garnacho, Amorim lascia la porta aperta: «Può andare via? Tutto può succedere»

Il tecnico portoghese dopo la vittoria del Manchester United per 1-0 sul Fulham. Non ha per nulla chiuso alla cessione, anzi

Garnacho, Amorim lascia la speranza aperta: «Tutto può succedere, non so cos’accadrà»

Il Manchester United ha vinto 1-0 in casa del Fulham. Garnacho ha giocato dal primo minuto ed è entrato nell’azione del gol (che poi è stato un autogol). A fine match il tecnico Amorim non ha chiuso la porta alla partenza di Garnacho come riportato su X dal giornalista Rich Fay ripreso poi da Fabrizio Romano.

A proposito della partenza di Garnacho, Amorim ha dichiarato: «Nessuno lo sa. Tutto può succedere. Sta migliorando in ogni aspetto della partita, sta capendo la fase difensiva. Sto provando a trovargli la posizione migliore in campo. Non so cos’accadrà».

Ruben Amorim on Alejandro Garnacho: “That, nobody knows. Anything can happen. He is improving in every department of the game, how he recovers, understanding the game when he defends. I am trying to find the best position for him. I don’t know what is going to happen.” #mufc

🚨 Rúben Amorim on Garnacho maybe leaving next week: “Anything can happen”.

“He is improving in every department, how he recovers, understanding the game when he defends… I am trying to find the best position for him”.

“I don’t know what’s gonna happen”, says via @RichFay. pic.twitter.com/HrVA90F9nJ

