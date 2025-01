Elmas pronto a rilanciarsi in Spagna: vicino il prestito di sei mesi al Valencia (Schira)

L’ex Napoli, venduto al Lipsia lo scorso inverno, non ha avuto modo di imporsi nelle gerarchie del club tedesco. Potrà tentare di salvare un club in zona retrocessione.

Eljif Elmas non è riuscito a essere un calciatore chiave del Lipsia, dopo il suo trasferimento dal Napoli lo scorso inverno.

Ora per il macedone sembra essere arrivato il momento di rilanciarsi in un nuovo club.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Elmas è molto vicino ad approdare al Valencia in prestito per sei mesi, ovvero fino a fine stagione.

Il club giallorosso non sta vivendo un bel periodo, sono in zona retrocessione e ieri hanno perso 7-1 contro il Barcellona. Di certo non è il Valencia di 20 anni fa e l’ex Napoli spera di poter dare un contributo alla salvezza del club, ritrovando anche un po’ della fiducia persa negli ultimi mesi.

Elmas: «Non dimenticherò mai lo scudetto col Napoli, al Lipsia sto diventando un calciatore più completo»

Il centrocampista macedone era presente quando il Napoli vinse la Coppa Italia nel 2020 proprio contro i bianconeri:

«Al tempo ero arrivato in Italia da soli sei mesi, stavo ancora cercando il mio posto in squadra».

Ed ha poi vinto coi campani lo scudetto nella stagione 2022-23:

«Quattro anni più tardi, ho vinto uno scudetto a Napoli ed è qualcosa che non dimenticherò mai».

Dopo aver lasciato l’Italia ha scelto di approdare nel Lipsia, club tedesco:

«Sicuramente sto diventando un giocatore più completo, ma posso migliorare ulteriormente. Spero che l’esperienza che sto vivendo a Lipsia mi aiuterà a raggiungere questo scopo».

