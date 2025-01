Donnarumma non ha ancora rinnovato col Psg, l’Inter tenta di approfittarne (Sky)

Al portiere ex Milan scadrà il contratto nel 2026 con il club francese, ma potrebbe anche decidere, in accordo col suo club, di andar via già quest’estate.

Gigio Donnarumma ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Psg e non ha ancora rinnovato. Per questo motivo, sarebbe possibile per lui anche un ritorno in Italia. L’Inter, infatti, osserva con attenzione gli sviluppi delle trattative tra il portiere e il club francese.

Donnarumma lascerà il Psg? L’Inter lo monitora

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Il futuro di Donnarumma potrebbe essere di nuovo in Italia. L’Inter infatti osserva con attenzione Gianluigi. Il portiere del Psg, se non dovesse rinnovare con il Psg, potrebbe diventare una possibilità concreta per il mercato estivo. L’ex Milan potrebbe anche decidere in accordo con i francesi di cambiare squadra a partire al termine di questa stagione.

Luis Enrique ha messo in panchina Gigio Donnarumma contro il Bayern Monaco in Champions; a difendere i pali del Psg c’era infatti il secondo portiere, Matvey Safonov, ritenuto colpevole per il gol subito che ha deciso la partita. Il giornalista di Rmc Sport Daniel Riolo ha espresso il suo disappunto per la decisione del tecnico del club parigino. Nonostante infatti prestazioni incostanti da parte del capitano della Nazionale italiana, i continui cambi potrebbero portarlo a destabilizzarsi:

«L’idea di Luis Enrique è quella di voler giocare sempre allo stesso modo o di voler creare qualcosa di nuovo che sorprenda l’avversario? Così sta destabilizzando i suoi giocatori. Pensa di essere un grande intellettuale. I giocatori amano questo tipo di allenatori all’inizio perché si sentono apprezzati, ma non appena giochi contro una squadra più forte è finita, ti schianti. Soprattutto perché questa riflessione è sempre accompagnata dalla sua citazione “Non ho bisogno di avere stelle in squadra perché il mio collettivo sarà migliore del singolo”».

ilnapolista © riproduzione riservata