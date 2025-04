Buongiorno, risentimento muscolare alla gamba destra ma stava festeggiando (Sky Sport)

Per Lobotka nulla di grave, contusione per Anguissa. Risentimento muscolare per Buongiorno, bisognerà aspettare gli esami

Buongiorno, risentimento muscolare alla gamba destra ma stava festeggiando.

Massimo Ugolini a Sky Sport fa il punto sugli infortunati del Napoli.

«Per Lobotka nulla di grave, contusione per Anguissa. Risentimento muscolare per Buongiorno che però a fine match stava festeggiando in campo. Comunque bisogna aspettare gli esami strumentali».

Conte costretto a forzare Buongiorno (il Napolista)

McTominay uno scozzese napoletano. Da Felice Sciosciammocca a Scott McTominay. C’è il suo doppio timbro sulla vittoria del Napoli sul Torino (2-0) nel giorno in cui l’Inter perde contro la Roma. Il Napoli si è messo sul divano domenica scorsa dopo aver battuto a fatica il Monza, a meno tre dall’Inter, e si è rialzato oggi pomeriggio con la possibilità di portarsi a più tre. E così è stato: Napoli 74, Inter 71. Ma mancano ancora quattro giornate. Tutto può ancora succedere. È un campionato diverso, in cui tutti giocano ogni partita alla morte. Senza dimenticare che nel Napoli l’ecatombe degli infortuni non si placa: oggi si sono fatti male Anguissa e Buongiorno, non proprio due gregari. Conte forza il ritorno di Buongiorno per l’indisponibilità di Raspadori. Un rischio pagato a caro prezzo: il difensore centrale esce nella ripresa toccandosi l’interno coscia. Potrebbe essere un infortunio muscolare. È un Napoli modello Enrico Toti. Va avanti ed è primo nonostante tutto e tutti.

ilnapolista © riproduzione riservata