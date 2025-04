Gasperini: «C’è stata arroganza e presunzione nell’approccio alla gara»

A Dazn: «Non mi aspettavo un approccio così oggi. È stato veramente pessimo, poi per fortuna siamo riusciti ad aggiustare. La sensazione è che non ci sia la percezione del traguardo che deve raggiungere».

Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il Lecce

Le parole di Gasperini

Quello che è successo al Lecce può aver avuto peso?

«Normale perché quello che è successo al Lecce ha scosso tutti quanti. Poi però c’è la partita, prima della gara è stato toccante poi però si è giocato».

Che percorso immagini ora?

«Ogni squadra è diversa, questa ha delle caratteristiche. Non mi aspettavo un approccio così oggi. È stato veramente pessimo, poi per fortuna siamo riusciti ad aggiustare. La sensazione è che non ci sia la percezione del traguardo che deve raggiungere. C’è un po’ di arroganza e presunzione nell’approccio a queste partite. Siamo i primi colpevoli perché non trasmettiamo il raggiungimento di un traguardo che sarebbe grandioso».

È preoccupato?

«No, preoccupati sono quelli di noi. Sono preoccupato quando abbiamo questi approcci, sono preoccupato di un sentore dovuto»-

