Psg, perché Donnarumma non ha giocato col Bayern? «Luis Enrique lo sta destabilizzando» (Rmc Sport)

Il giornalista Daniel Riolo: «Donnarumma sta perdendo fiducia nel tecnico, l’errore di Safonov che ha portato al gol del Bayern è fatale».

Luis Enrique ieri ha messo in panchina Gigio Donnarumma contro il Bayern Monaco in Champions; a difendere i pali del Psg c’era infatti il secondo portiere, Matvey Safonov, ritenuto colpevole per il gol subito che ha deciso la partita.

In Francia attaccano le scelte di Luis Enrique su Donnarumma

Il giornalista di Rmc Sport Daniel Riolo ha espresso il suo disappunto per la decisione del tecnico del club parigino. Nonostante infatti prestazioni incostanti da parte del capitano della Nazionale italiana, i continui cambi potrebbero portarlo a destabilizzarsi:

«L’errore di Safonov potrebbe costare al Psg il passaggio in Champions. Ma il problema non è solo l’errore, è mettere in imbarazzo Donnarumma. Il tecnico sta perdendo la fiducia del portiere. C’era bisogno di cambiarlo? Non ha in panchina Sepp Maier o Lev Yachine, ma Safonov. Ridicola la sua decisione. Con queste scelte finirà per creare tensione anche tra club e tifosi; Luis Enrique è uno degli allenatori che manda fuori di testa una squadra, come Mourinho».

Ancora:

«L’idea di Luis Enrique è quella di voler giocare sempre allo stesso modo o di voler creare qualcosa di nuovo che sorprenda l’avversario? Così sta destabilizzando i suoi giocatori. Pensa di essere un grande intellettuale. I giocatori amano questo tipo di allenatori all’inizio perché si sentono apprezzati, ma non appena giochi contro una squadra più forte è finita, ti schianti. Soprattutto perché questa riflessione è sempre accompagnata dalla sua citazione “Non ho bisogno di avere stelle in squadra perché il mio collettivo sarà migliore del singolo”».

ilnapolista © riproduzione riservata