Donnarumma, le prestazioni incostanti col Psg mettono in stand-by il rinnovo (Rmc Sport)

Ha il contratto in scadenza nel 2026, che prevedeva l’aumento di stipendio in base alle prestazioni. Sarà fondamentale il parere di Luis Enrique in merito.

Il contratto di Gigio Donnarumma al Psg scadrà a giugno 2026 e il suo rinnovo è ancora in stand-by, in quanto ci sarebbe dovuto essere un aumento di stipendio in base alle prestazioni, finora incostanti, che la dirigenza del club pare non voglia pagargli.

In stand-by il rinnovo di Donnarumma col Psg

Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

L’estensione del contratto di Gianluigi Donnarumma sembrava essere ben avviata qualche mese fa, ma non è più così. Era a settembre. Da allora, la situazione si è evoluta. Secondo le nostre informazioni, le trattative sono in stand-by dopo la proposta di prolungamento che era stata fatta pochi mesi fa. L’aumento di stipendio annuo incluso nel suo attuale contratto non è in linea con le prestazioni di Donnarumma, ritiene la dirigenza parigina; non intendono aumentargli lo stipendio. Inoltre, Luis Enrique dovrà chiarire la situazione del portiere. Recentemente lo ha messo in competizione con Matvey Safonov e c’è anche Arnau Tenas che scalpita. Le scelte del tecnico saranno quindi importanti nel futuro di Gigio al Psg, come le sue prestazioni.

Il giornalista di Rmc Sport Daniel Riolo ha espresso il suo disappunto per la decisione del tecnico del club parigino. Nonostante infatti prestazioni incostanti da parte del capitano della Nazionale italiana, i continui cambi potrebbero portarlo a destabilizzarsi:

«L’errore di Safonov potrebbe costare al Psg il passaggio in Champions. Ma il problema non è solo l’errore, è mettere in imbarazzo Donnarumma. Il tecnico sta perdendo la fiducia del portiere. C’era bisogno di cambiarlo? Non ha in panchina Sepp Maier o Lev Yachine, ma Safonov. Ridicola la sua decisione. Con queste scelte finirà per creare tensione anche tra club e tifosi; Luis Enrique è uno degli allenatori che manda fuori di testa una squadra, come Mourinho».

