Dodici gol subiti, miglior difesa del campionato: è il Napoli di Conte (CorSport)

Contro il Venezia è ritornato anche il clean sheet (partita senza subire reti), il decimo stagionale

Anche il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino elogia il record difensivo del Napoli di Conte. Il tecnico leccese è arrivato e ha blindato da subito la difesa.Dopo 18 giornate il Napoli ha la migliore difesa del campionato e contro il Venezia è arrivato il decimo clean sheet stagionale. Dopo 18 partite di campionato, sono appena 12 le reti subite.

Il Napoli ha raggiunto il decimo clean sheet dopo la partita con il Venezia

Scrive il Corriere dello Sport:

“Si vince e si semina subendo poco, Conte lo sa bene, lo spiegò in conferenza al suo arrivo. Oltre quattro mesi dopo, il lavoro è già a buon punto. Il Napoli con 12 gol subiti ha la miglior difesa del campionato, è un piccolo traguardo parziale che fa notizia ed è un indizio sul processo di crescita, sull’evoluzione della squadra che doveva riscattarsi dopo l’ultima stagione quando aveva rimediato 48 reti in campionato, troppe per le ambizioni del club.

Con Conte è cambiato tutto e nell’ultima gara, contro il Venezia, senza l’infortunato Buongiorno e con Juan Jesus al centro dell’area, è ritornato anche il clean sheet, il decimo stagionale, dopo quattro partite di attesa (le due con la Lazio, poi Udinese e Genoa). Una nuova domenica senza subire gol per Meret, autore di altre prodezze dopo quelle di Marassi. Dopo diciotto giornate di campionato, i 12 gol subiti sono un primo vanto e c’è una sorta di firma d’autore, quella di Conte, specialista di reparti da blindare. Ci era riuscito anche in passato“.

