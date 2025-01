De Laurentiis spera che lo United abbassi le pretese per Garnacho negli ultimi giorni di mercato (CorSera)

Il Napoli non ha perso le speranze di arrivare a Garnacho nonostante le richieste proibitive dello United. L’affare Dorgu potrebbe facilitare l’operazione

Il CorSera con Monica Colomba scrive della situazione di mercato del Napoli. Il club è ancora alla ricerca di un sostituto che prenda il posto di Kvaratskhelia. O quanto meno che possa essere una valida alternativa a Neres. L’obiettivo rimane Garnacho nonostante le alte pretese dello United. De Laurentiis, presidente azzurro, tuttavia confida che il club inglese abbassi le pretese per l’argentino. Un pensiero favorito anche dalla buona riuscita dell’affare Dorgu con il Manchester.

Il Napoli e De Laurentiis non hanno perso le speranza per Garnacho

Ecco cosa scrive Monica Colombo:

Il Napoli non ha perso le speranze di arrivare a Garnacho nonostante le richieste proibitive dello United. De Laurentiis confida che si abbassino le pretese dei Red Devils, tanto più che ieri hanno concluso un’operazione storica per il Lecce. L’esterno danese dei salentini, scoperto da Pantaleo Corvino, è stato ceduto per 38 milioni (fra parte fissa e bonus) agli inglesi. Un vero capolavoro.

Dorgu potrebbe avvicinare Garnacho al Napoli ma la distanza resta ampia

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Manna, dicevamo, sta infilando un incontro dopo l’altro a Milano: agenti, intermediari, emissari. Con l’entourage di Garnacho si ragiona sullo stipendio, intorno ai 4 milioni di euro tra base fissa e bonus (al Manchester guadagna 1,5 più bonus); con gli uomini che curano l’operazione, invece, si prova ancora a limare la distanza economica tra la richiesta dello United e la proposta: tra i 65 e i 60 milioni di euro contro 50 con i bonus. I Red Devils, però, hanno completato un’operazione da 40 milioni complessivi con il Lecce per Dorgu, dicevamo, e hanno la necessità di vendere e incassare per uscire dalla morsa delle Profit and Sustainability Rules (le regole del Fairplay finanziario). Come a dire: Dorgu fa un assist al Napoli per Garnacho.

