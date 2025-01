Caprile il migliore di Milan-Cagliari: il ruolo di gregario a Napoli gli stava stretto

Tutti i principali quotidiani lo premiano. Il Corriere dello Sport arriva a 8: “Vede sbucare rossoneri da ogni lato. Vola ovunque, eroe della serata”

Elia Caprile è il migliore di Milan-Cagliari. Nessun dubbio, nemmeno sui principali quotidiani. Effettivamente il ruolo di gregario a Napoli gli stava stretto. Il punto strappato via da San Siro porta il suo nome.

Caprile vede sbucare rossoneri da ogni lato, lui vola ovunque

“Il Cagliari, con il portiere Caprile, nuovo acquisto e migliore in campo, non ruba niente. Il Diavolo tira tanto in porta senza impensierire Caprile“. Il portiere del Cagliari è praticamente perfetto, tanto che il quotidiano lo premia con un 7,5: “atterrato da Napoli 5 giorni fa, non ha ancora disfatto la valigia. Ambientarsi? Macché: sul punto ci sono le sue manone“.

Stesso voto dalla Gazzetta dello Sport che sull’ex Napoli dice:

“Il Milan gioca oggi un altro calcio, più immediato e meno arzigogolato. È mancata la cattiveria sotto porta, difetto che si è sommato ai pregi di Elia Caprile, nuovo portiere del Cagliari, fresco di arrivo dal Napoli e subito in versione “respingi-tutto”, salvo il gol subito“.

Addirittura 8 dal Corriere dello Sport: “esordio difficile perché vede sbucare rossoneri da ogni lato. Decisivo sul tiro di Pulisic da due metri e su Abraham. Vola Ovunque, eroe della serata“. E ancora.

Zoff: «Per sostituire Meret al Napoli vuol dire che la personalità ce l’ha»

L’ex portiere Dino Zoff poche settimane fa a 1 Football Club aveva elogiato il portiere del Napoli Alex Meret: «Nessun difensore dà sicurezza a un portiere, semmai è il contrario; Napoli salvo grazie a Meret»

Dopo l’infortunio del portiere friulano e l’avvento di Caprile nella porta azzurra, una intervista rilasciata a ‘Radio Rai’ ha detto: «È ancora troppo presto per dire chi è il padrone del campionato. Il Napoli deve scrollarsi di dosso qualche ruggine dell’anno passato, ma si presenta con le big. L’Inter gode dei favori del pronostico, perché ha vinto e ha un grande rosa. Poi ci sono Milan e Juventus, che mi sembra molto prudente, ma efficace. La prudenza porta vantaggi sempre, in ogni ambito della vita».

Una battuta di Zoff su Caprile, portiere che sta sostituendo egregiamente l’infortunato Meret:

«Si è presentato bene, per il poco che si è visto mi sembra che sia un ragazzo che può far bene. Arrivare lì, sostituire Meret in squadra di vertice come il Napoli, vuol dire che la personalità ce l’ha. L’inizio è promettente».

