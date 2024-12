I cicli di terapie e il processo di riatletizzazione potrebbe fargli perdere l’intero mese di gennaio. Compresi gli scontri diretti con Atalanta e Juventus

Buongiorno rischia di stare fuori tutto gennaio, salterebbe anche Atalanta e Juventus (Corsport)

Non arriva una buona notizia per il Napoli e Natale. I tempi di recupero di Buongiorno potrebbero allungarsi. E il difensore centrale, colonna del Napoli di Conte, potrebbe rimanere fuori tutto il mese di gennaio. E saltare anche le sfide con Atalanta e Juventus.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il ds Manna continua a lavorare alla pista ritenuta ideale per mettere a posto le storie tese che si sono venute a creare in difesa, soprattutto dopo l’infortunio alla schiena di Buongiorno. Appena entrato nella seconda settimana di un percorso che, tra un periodo di riposo assoluto, i cicli di terapie e il processo di riatletizzazione potrebbe fargli perdere l’intero mese di gennaio. Compresi gli scontri diretti con Atalanta (18) e Juventus (25). A suo tempo. Il Napoli, comunque, ha fretta. A prescindere: l’aveva anche prima che si fermasse uno dei suoi totem e più che mai ora. Ed ecco perché Danilo è ritenuto la soluzione migliore possibile: ha esperienza da vendere dall’alto dei suoi 33 anni, sa giocare da centrale nella linea a tre e a quattro, può agire da terzino destro e sinistro. Un jolly. Un giocatore multiuso.

È grave l’infortunio di Buongiorno calciatore fondamentale del Napoli. Il club ha diramato il comunicato ufficiale:

“Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito ad una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”

Depurato dei formalismi, Buongiorno starà fuori quaranta giorni. Salterà cinque partite: Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona e Atalanta. Rientrerà il 26 gennaio nella partita Napoli-Juventus.

L’infortunio è serio: si è fratturato le vertebre. È una zona delicata, non si può in alcun modo forzarne il rientro.

Infortuni alla sua altezza il Napoli non ne ha. Probabilmente ci sarà lo spostamento di Olivera al centro. Olivera ha giocato molto bene come difensore centrale nella difesa della Nazionale di Marcelo Bielsa.

