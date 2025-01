Bargiggia: “Il Napoli ha offerto 40 milioni all’Inter per Frattesi”

Su X: “Ad oggi, perplessità del giocatore al trasferimento”. Sul centrocampista dell’Inter ci sarebbe anche la Roma

Il giornalista Paolo Bargiggia ha lanciato una notizia di calciomercato su X a proposito di una proposta del Napoli inviata all’Inter. De Laurentiis avrebbe offerto 40 milioni per il centrocampista neroazzurro Davide Frattesi.

L’offerta del Napoli per Frattesi

Bargiggia ha scritto su X:

“Il Napoli ha offerto 40 mln di euro all’Inter per Frattesi. Ad oggi, perplessità del giocatore al trasferimento“.

Sul centrocampista dell’Inter ci sarebbe anche la Roma.

Pellegrini addio Napoli, il gol nel derby cambia tutto: resta a Roma e forse rinnova (Gazzetta)

Com’era prevedibile, Lorenzo Pellegrini non verrà a Napoli: resta a Roma. Il gol nel derby ha cambiato tutto. Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport:

Raccontano e confermano di un Lorenzo Pellegrini che, alla vigilia del derby, va dal maestro Claudio Ranieri e più o meno gli dice: “Mister, io i fischi non li sento neppure, non si preoccupi, non mi farò condizionare, il derby è la mia partita e vorrei esserci a tutti i costi”. Musica per le orecchie del tecnico-psicologo della Roma che, in cuor suo, seppur orientato a far giocare Pisilli dall’inizio all’Olimpico, non aspettava altro.

La prospettiva è così cambiata. E quelli che potevano essere gli appuntamenti in programma con il Napoli di Antonio Conte, cui Pellegrini è stato accostato nei giorni precedenti al derby, ora non sono più in calendario. Al capitano della Roma il club azzurro aveva pensato per il mercato di gennaio per affiancare a McTominay un alter ego di rango nella prospettiva di giocare la prossima stagione la Champions. Un’operazione che in teoria avrebbe potuto portare a Roma Raspadori, garantendo al contempo al capitano della Roma un contratto triennale. Eppure l’estasi giallorossa di domenica ha prodotto effetti notevoli sulle strategie di mercato, stravolgendole. E convincendo il giocatore non solo a non muoversi durante il mercato di riparazione, ma a predisporsi per giugno per nuovi discorsi in chiave giallorossa anche a più lunga gittata oltre il 2026 (quand’è fissata la scadenza di contratto), nel caso in cui con Ranieri o con un nuovo allenatore di prestigio il suo nome dovesse restare centrale nelle strategie per completare il percorso di crescita del club verso le zone più alte della classifica.

