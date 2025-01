Ancelotti: «Olmo? Posso solo dire che bisogna rispettare tutti i club e le regole»

In conferenza: «Come è successo a noi a novembre, è successo al Barcellona a dicembre ma nessuno si aspettava un loro crollo.

Abbiamo recuperato alcuni giocatori»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigila della partita in casa del Valencia. Sul mercato non ha dubbi: «Se ne parla in questo contesto è più complicato, vedremo. Abbiamo tante partite a gennaio e siamo concentrati su questo. Non è facile per me parlare di mercato adesso».

Ancelotti: «Nessuno si aspettava un crollo del Barcellona»

Inizia il 2025:

«Iniziamo una nuova sfida con grande entusiasmo. Partita impegnativa contro una squadra che ha cambiato allenatore e ci è sempre costata. Vogliamo iniziare bene l’anno e questa partita è una sfida. La squadra sta bene e il resto è stato buono perché tutti sono tornati motivati ​​e in buona forma».

Il Mestalla è uno stadio complicato:

«Pensiamo a cosa troveremo in campo ed è una rivale che ha cambiato allenatore. Quando cambia l’allenatore c’è una motivazione in più da parte dei giocatori. Per me Baraja ha fatto un lavoro fantastico a Valencia. È arrivato un nuovo allenatore con nuove idee e sarà esigente in questo senso. Non so come sarà l’atmosfera, ma dobbiamo concentrarci sulla partita e nient’altro».

La squadra è motivata?

«Dobbiamo vincere le partite e dopo il momento negativo vissuto a novembre la squadra ha reagito e ora è più in forma, motivata e abbiamo recuperato giocatori. Alaba si sta già allenando con noi e l’atmosfera è buona e possiamo mantenerla solo vincendo le partite».

Nuovi innesti dal mercato invernale?

«Vedremo. Abbiamo tante partite a gennaio e siamo concentrati su questo. Parlare di mercato per me in questo momento non è facile».

Il commento di Ancelotti sul caso Dani Olmo:

«Non ho i dettagli di questa questione. Posso solo dire che bisogna rispettare tutti i club e le regole. Non posso rispondervi perché non ho i dettagli».

Ci sarò spazio per far riposare qualcuno?

«Potrebbe essere. Stiamo pensando di fare qualcosa. Ora abbiamo una rosa più completa, più rotazioni. Quando tornerà Alaba avremo la possibilità di ruotare un po’ più indietro, che è la posizione in cui abbiamo sofferto un po’ di più La prossima settimana inizieremo a fare gli abbinamenti. Manca poco a partire dal 20…».

Il Barcellona sta attraversando un periodo difficile:

«Nessuno se lo aspettava, ma penso che il livello di competitività della Liga abbassi i punti necessari per vincere la competizione. Crea più incertezza e penso che serviranno 90 punti per vincere il campionato»-

Chi è più pericoloso, secondo Ancelotti, tra Atlético Madrid e Barcellona?

«Come è successo a noi a novembre, è successo al Barcellona a dicembre. Hai un crollo e poi torni competitivo come prima. Barcellona e Atlético hanno le stesse possibilità di competere con noi in campionato».

ilnapolista © riproduzione riservata