Il Psg vince 4-0. L’Inter Miami di Messi può sempre dire di aver preso un gol in meno dell’Inter Milano.

È finita 4-0. Il secondo tempo, di fatto, non si è giocato. Il Psg di Luis Enrique non ha maramaldeggiato. Ha visibilmente rallentato. Sarebbe stata una storpiatura. Messi andava rispettato. E con lui anche Suarez e Busquets che in occasione del 2-0 parigino ha commesso un errore che probabilmente non avrà mai commesso nella sua carriera: ha regalato un pallone uscita come può accadere ai pivellini dai piedi rigidi costretti da allenatore ottusi alla costruzione da dietro. Ma lui è Busquets. Ma gli gli anni passano per chiunque.

Il Psg nel primo tempo ha scherzato gli avversari. Avrebbero potuto segnare otto-nove gol. Si sono limitati a quattro.

Nella ripresa si sono fermati. Giusto così. Il pubblico un po’ si è divertito. Di certo è stato al fresco nel chiuso dello stadio di Atlanta, con l’aria condizionata. Il Psg va ai quarti di finale del Mondiale per Club dove attenderà la vincente del match di questa stasera (ore 22 italiane) tra il Bayern di Monaco e il Flamengo.

Il Psg si conferma squadra quadrata anche se la differenza era ed è abissale.

L’Inter Miami può consolarsi col confronto con l’Inter Milano che in finale di Champions ne ha presi cinque dal Psg campione d’Europa.

