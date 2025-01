Barcellona, disastro Dani Olmo. Se la Federcalcio non interviene, lo perde e dovrà pagare 48 milioni al Lipsia

El Mundo Deportivo. Il calciatore di fatto è come se fosse svincolato. Se non trova un’altra squadra, non può giocare in Nazionale

Il Barcellona ha fatto un disastro con l’iscrizione di Dani Olmo (e Pau Victor). La Liga ha negato al club blaugrana la possibilità di iscrivere il calciatore per il 2025. Quindi, in un certo senso è svincolato. Dani continua ad allenarsi con il Barça che farà un ultimo tentativo per tenersi stretto l’investimento fatto in estate. Il verdetto finale si avrà domani 3 gennaio. L’analisi sulla situazione dal Mundo Deportivo.

Dani Olmo al momento non fa parte della rosa del Barcellona

Scrive El Mundo Deportivo

“Dani Olmo e Pau Víctor non hanno ottenuto l’iscrizione dalla Liga, ma il Barcellona confida ancora nell’ennesimo colpo di scena, al più tardi domani, 3 gennaio, per salvarli. La cosa inconfutabile è che il 1° gennaio è arrivata la decisione della Liga di cancellare i due calciatori della rosa del Barça dal suo sito ufficiale“.

La dead line era fissata per il 31 dicembre. Ma il “Barcellona non ha presentato alcuna alternativa che, nel rispetto delle norme di controllo economico della Liga , gli permettesse di tesserare qualsiasi giocatore a partire dal 2 gennaio“. In pratica il Barcellona non ha le garanzia economiche per poter fare mercato e, quindi, assumere giocatori.

Fino a un nuovo colpo di scena, Dani Olmo non potrà giocare “a meno che il Barça non ottenga qualche artificio legale grazie a LaLiga e Rfef (in altri termini, una deroga alla norma, ndr).. Vale la pena ricordare che Javier Tebas , presidente della Liga, fa parte del nuovo consiglio di amministrazione della Rfef in qualità di vicepresidente“.

Se dovesse essere confermato lo scenario peggiore, il Barça dovrebbe pagare ad Olmo l’intero contratto fino al 2030, ed è obbligato a riconoscere al Lipsia “tutti i pagamenti fino a 48 milioni di euro fissi per un trasferimento chiuso solo quattro mesi e mezzo fa“.

Nel centro sportivo di Barcellona, la vita continua a procedere normalmente. Flick ha convocato tutti i giocatori e Olmo ha avuto il tempo di fermarsi per firmare qualche autografo ad alcuni tifosi. I presenti gli hanno chiesto come stava, «va tutto bene», ha risposto lui.

Nonostante il calciatore sia apparentemente tranquillo, se la Liga dovesse confermare la decisione presa “(Olmo) dovrà affrontare un possibile problema futuro se non dovesse giocare per nessun club per il resto della stagione. Non potrà essere convocato in Nazionale finché non avrà la licenza“.

