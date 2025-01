In conferenza: «Una sconfitta non è la fine del mondo, ma fa male. Se Olmo fosse protagonista del match? Vorrebbe dire che non siamo stati in grado di fermare un ottimo giocatore».

Domani sera la finale di Supercoppa spagnola sarà il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Di seguito, la conferenza stampa del tecnico dei blancos Carlo Ancelotti.

Ancelotti: «Le partite non sono prevedibili, sarà difficile per il Real vincere quanto per il Barcellona»

Terza finale dell’anno, come ci arriva la squadra?

«Come sempre prima di una finale. Con tanto entusiasmo, tanto desiderio di vincere. I problemi della partita contro il Maiorca sono stati risolti».

Bellingham è al 100%?

«Sta bene, si è ripreso bene. È un giocatore che ha fatto la differenza».

C’è un sentimento di vendetta?

«Abbiamo fatto una valutazione abbastanza chiara sul precedente Clasico. Eravamo partiti bene e scesi nel secondo tempo. Dobbiamo evitare gli errori che abbiamo commesso. Un Clasico è sempre un Clasico, soprattutto se è una finale. Giocare contro il Barcellona è sempre qualcosa di speciale».

Iñaki Peña è stato sostituito per essere arrivato in ritardo agli allenamenti. E’ successo a te?

«I giocatori devono essere disciplinati. Quando sei in un gruppo, non è bello che gli altri ti stiano aspettando. Io voglio una spiegazione per il ritardo. Se la ragione è accettabile non succede nulla, sennò agiamo».

Ha detto che gli ultimi Clasici sono stati folli…

«Perché la qualità prevale rispetto all’equilibrio della squadra. C’è molta qualità individuale. Un aspetto importante sarà l’equilibrio e il lavoro collettivo».

Ha commentato che il suo ricordo peggiore è stato lo 0-4 al Bernabeu…

«Ora è una finale, siamo molto vicini ad un altro titolo e pensiamo positivo. Sono consapevole che nel calcio può succedere di tutto. Soprattutto quando l’avversario compete come ha gareggiato finora. Una sconfitta non sarebbe buona, ma la squadra va avanti. Stiamo lavorando anche sul fuorigioco, che ci mise in difficoltà in Liga».

Cosa dirà ai tifosi? Come farete per vincere la partita?

«Il Barça è sempre un rivale storico. Le partite sono molto complicate. È difficile per noi, difficile per loro. Il risultato non può essere previsto. Cerchiamo di fare del nostro meglio e di vincere un altro titolo».

Ci sono sette titoli in palio quest’anno…

«Non ci pensiamo. Ricordiamo che in estate c’è il Mondiale per club e penso che faremo bene in ogni partita e niente di più».

E se Dani Olmo fosse protagonista domani?

«Significherebbe che non siamo stati in grado di fermare un giocatore molto bravo. Dani Olmo giocherà e dobbiamo cercare di minimizzare la sua qualità».

Sei pronto per una possibile sconfitta?

«Le partite non si prevedono. Sappiamo cosa dobbiamo fare per ridurre il rischio, ma nessuno può prevedere il risultato».

ilnapolista © riproduzione riservata