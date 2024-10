Il Clásico è la partita con più fuorigioco nella carriera di Mbappé (As)

Contro il Barcellona è finito otto volte in fuorigioco, più che in tutta la sua carriera (6). Flick ha sfidato uno dei migliori attaccanti del mondo e ha vinto

Il Clásico di Mbappé un incubo senza mezzi termini. Contro il Barcellona è finito otto volte in fuorigioco, più che in tutta la sua carriera. I tifosi penseranno che di certo non è venuto da Parigi per queste prestazioni. E il francese è il primo che vuole voltare pagina e migliorare. La prima cosa da fare è capire come non finire in fuorigioco. As infatti sottolinea che contro il Barcellona, Kylian è finito ben otto volte in fuorigioco. Un po’ troppo per un attaccante come lui.

Mbappé ben otto volte in fuorigioco, più che in tutta la sua carriera

As scrive:

“È stato un cataclisma individuale all’interno di una notte collettiva disastrosa per il Real Madrid: nella sua prima grande partita (ha saltato il derby per infortunio) con il Real Madrid e con un piano di gioco adatto alle sue caratteristiche, con ettari da poter percorrere, non ha mostrato le zanne a Peña e ha battuto il record mondiale di fuorigioco. Otto volte è caduto nella trappola di Flick e nella sua esca di una difesa molto avanzata. Ancora e ancora e ancora e ancora… quando la partita era ancora sullo 0-2 e l’orologio segnava il 60° minuto, Mbappé era già finito in fuorigioco ben sei volte“.

Insomma è caduto in pieno nella trappola creata da Flick. Otto volte in fuorigioco sono tante per un giocatore come Mbappé. Ma “per capire la dimensione di questo dato, degli otto fuorigioco complessivi, basta guardare le statistiche della stagione precedente. Fino a ieri sera, Mbappé era stato colto in fuorigioco solo nove volte in tutta la stagione, comprese Champions League e Supercoppa Europea. Infatti solo in una partita (Espanyol) è stato trovato in posizione irregolare più di una volta. Oppure è lo stesso: per Mbappé non è stato un problema. Ma Flick ha sfidato uno dei migliori attaccanti del mondo in un duello schermistico tra la sua linea difensiva e la velocità di uno degli attaccanti più letali del pianeta. Ebbene, Kylian ne esce pieno di buchi“.

