Olmo, la Liga contesta la decisione di riammetterlo nella rosa del Barcellona (El Pais)

Tebas si schiera contro il Consiglio superiore dello sport: “non ha ascoltato né noi né la Federazione”

El Pais ritorna sulle reazioni del calcio spagnola alla decisione del Consiglio superiore dello sport (Csd) a proposito di Dani Olmo e Pau Victor, giocatori del Barcellona. Già sono arrivate le critiche del presidente della Liga, Javier Tebas. LaLiga non ha aspettato e ieri ha rilasciato un comunicato non appena ha appreso della decisione del Csd.

Il comunicato della Liga su Pau Victor e Dani Olmo

Sul sito de LaLiga si legge:

“Questo pomeriggio, LaLiga è stata informata della Risoluzione emessa dal Presidente del Consiglio Superiore degli Sport che, senza aver dato a LaLiga o alla Rfef l’opportunità di essere ascoltati, ha concesso le misure cautelari richieste dal Barcellona e dai giocatori Sig. Daniel Olmo Carvajal e Sig. Pau Víctor Delgado. Questa sentenza mantiene la validità delle licenze dei giocatori fino a quando non sarà stata presa una decisione definitiva sul ricorso presentato contro l’Accordo del Comitato di Monitoraggio dell’Accordo di Coordinamento Rfef – LaLiga. Alla luce di questa Risoluzione, LaLiga desidera chiarire quanto segue:

– La Risoluzione è stata adottata senza aver inoltrato il ricorso a LaLiga o alla Rfef, né aver concesso a nessuna delle parti l’opportunità di presentare le proprie argomentazioni. Pertanto, LaLiga non è attualmente a conoscenza delle motivazioni esposte dai giocatori e dall’FC Barcellona nel ricorso.

– LaLiga esaminerà attentamente il contenuto della decisione al fine di presentare gli opportuni ricorsi, esprimendo tuttavia il proprio totale disaccordo con la decisione stessa.

– Oltre a quanto sopra, l’accordo del Comitato di monitoraggio dell’accordo di coordinamento Rfef-LaLiga riflette la precedente decisione di LaLiga di negare le licenze preliminari e la decisione della Rfef di negare le licenze definitive ai calciatori Daniel Olmo e Pau Víctor , come riportato nel verbale ufficiale.

– Tuttavia, la Risoluzione fa riferimento ad alcune giustificazioni riguardanti il ​​diritto dei giocatori a proseguire la loro carriera sportiva. Questa è una questione che LaLiga valuterà una volta ricevuta la documentazione pertinente“.

Anche la Rfef contro la risoluzione del Csd

Durante l’intervallo della semifinale di Supercoppa di Spagna, il presidente della Rfef è stato interrogato sulla risoluzione del Csd. «Non possiamo entrare in una valutazione perché siamo arrivati ​​allo stadio e abbiamo appreso la decisione qui sul posto. Quando conosceremo in modo approfondito ciò che hanno comunicato faremo una valutazione, ma credo che alla Rfef abbiamo sempre rispettato quanto stabilito. Analizzeremo il contesto e da lì prenderemo le decisioni», ha dichiarato Louzán a Movistar+.

Dopo la partita, sia il presidente dell’Athletic Club, Jon Uriarte, sia Iñaki Williams hanno criticato la posizione del Csd: «Ora LaLiga e la Federazione dovranno difendere la decisione che hanno preso. Sono passati 8 giorni dal nuovo anno e stiamo vedendo questo. Questo non va bene per il calcio spagnolo, sembra che le regole non siano uguali per tutti. L’immagine del calcio spagnolo può essere un po’ appannata, tante cose non si capiscono».

Nel frattempo, Dani Olmo e Pau Víctor domenica potrebbero giocare la finale della Supercoppa spagnola.

ilnapolista © riproduzione riservata