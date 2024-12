Zappi, un nuovo presidente arbitri ci illude: «Var? Vorrei arbitri che spiegassero le decisioni a tutti»

A Radio Anch’io Sport: «Vorrei seguire l’esempio del rugby. Il Var a chiamata può affermare un criterio di giustizia sostanziale. Interviste dopo gara? Complicato»

Il nuovo presidente dell’Aia (Associazione italiana arbitri) Antonio Zappi è intervenuto a Radio Anch’Io Sport’ su Radio1 Rai. «Premettendo che sarà l’Ifab a decidere tempi e modi, credo che il Var a chiamata possa affermare un criterio di giustizia sostanziale».

Zappi ha poi aggiunto: «A me piacerebbe un sistema all’interno del quale chi esce dal terreno di gioco abbia la certezza e la consapevolezza che la decisione assunta sia quella giusta. Mi piacerebbe un’evoluzione protocollare che vada in questa direzione. Che ne penso dell’eventuale ascolto dell’audio del Var? In un’ottica di piena trasparenza, mi piacerebbe che il calcio seguisse l’esempio del rugby, con la possibilità degli arbitri di spiegare a tutti le decisioni ed evitare a chiunque di poter mantenere qualsiasi retropensiero».

Il nuovo presidente Aia ha anche parlato della possibilità di intervistare gli arbitri nel post partita:

«Chi si occupa di comunicazione, sa benissimo che, in un contesto di stress, una parola espressa male davanti a milioni di persone può creare una grande confusione e può essere fuorviante. Ho in mente di istituire un canale tematico col quale spiegare le decisioni arbitrali, nei tempi e nei modi giusti. Immediatamente dopo le gare è complicato immaginare interviste a caldo».

Zappi è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri: battuto Trentalange

Antonio Zappi è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri: battuto l’ex numero uno Alfredo Trentalange. L’ex arbitro, che prenderà il posto di Carlo Pacifici, è stato eletto con il 72,3% dei voti. All’assemblea generale di quest’oggi presso il Radisson Blu GHR Hotel di Roma hanno votato in 930, 673 sono state le preferenze per Zappi. Per Trentalange 246 voti, equivalenti al 26,4% dei votanti, mentre sono state 11 le schede bianche.

In apertura alle 11 gli interventi di Pacifici prima e Gravina poi hanno dato il via ai lavori. Dalle 11.30 è stato il momento dei due candidati alla Presidenza, con Trentalange e Zappi che hanno avuto 35 minuti a testa per presentare il loro programma all’Assemblea. Dalle 12.30 con le dichiarazioni delle due squadre dei candidati presidenti e gli interventi dei partecipanti si è chiusa la discussione poco prima delle 16. Dopo le due ore di votazioni, alle ore 18 è arrivata la proclamazione di Antonio Zappi. Nella squadra del nuovo Presidente dell’AIA saranno presenti anche Michele Affinito nel ruolo di Vice Presidente e Francesco Massini nel ruolo di Vice Presidente Vicario, in attesa di quelle che poi saranno le nomine tecniche che avverranno nelle prossime settimane. Leggi anche: Trentalange vuole soldi per l’ascolto degli audio del Var

