L’anno scorso Xavi con 38 punti era terzo. Flick segna di più ma subisce tanto quanto. Il Barça che ha vinto la Liga nel 2022/23, dopo 18 partite, aveva 47 punti.

El Mundo Deportivo fa le pulci al Barcellona di Flick che non riesce più a vincere. Contro il Leganes la seconda sconfitta in casa, il vantaggio in classifica sciupato in meno di due mesi e Atletico Madrid alle calcagna a parti punti (38). E sabato il Barça ospita proprio la squadra di Simeone.

Il quotidiano di fede blaugrana mette a confronto i numeri del Barcellona di Xavi e di quello dell’allenatore tedesco:

“Dopo aver giocato 18 partite in campionato, l’equilibrio matematico della squadra in classifica non è paragonabile a quello di Xavi Hernández e nemmeno a quello dell’anno scorso“.

Tra Xavi e Flick è meglio il Barcellona del tedesco: stessi punti ma più gol segnati (uguali i gol subiti)

“A questo punto del campionato 2023/2024, il Barcellona allenato da Xavi Hernández aveva vinto le prime 18 partite di campionato con un bilancio di 38 punti, esattamente lo stesso punteggio che la squadra guidata da Flick ha ottenuto nel campionato 2024-25“, continua el Mundo Deportivo.

L’anno scorso però il Barça “era terzo in classifica con quattro punti in meno del Real Madrid, secondo e successivo campione, e sei in meno del Girona, leader in quella fase del torneo con 44 punti“.

Nel confronto, “il Barça di Flick risulta chiaramente davanti all’ultimo Barça di Xavi in ​​termini di produzione di gol. Anche in termini di gol subiti, il Barça di Flick supera simbolicamente quello di Xavi, visto che sono 20 i gol subiti in questa stagione, l’anno scorso erano 21“.

“Maggiori dettagli per confrontare: il Barça nel 2024-25 ha ottenuto 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, mentre nel 2023-24 aveva ottenuto 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Confrontando numericamente il progresso del Barça di Flick in campionato rispetto al Barça che con Xavi Hernández in panchina vinse lo scudetto, emerge una verità che potrebbe sorprendere alcuni: nella stagione 2022-23, la squadra di Xavi dopo le prima 18 partite aveva 47 punti, 9 in più di quelli accumulati oggi. Aveva segnato 37 gol, 13 in meno del Barça di oggi, ma in cambio ne aveva subiti solo 6“.

ilnapolista © riproduzione riservata