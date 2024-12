Tottenham, tifosi infuriati contro Postecoglou: «Giusta la delusione, ma non mi piace ciò che è stato detto» 

«Bisogna accettare la loro frustrazione, mi hanno dato un feedback diretto e mi sta bene». Gli Spurs hanno perso 1-0 contro il Bournemouth e sono decimi in classifica.

Dopo la schiacciante vittoria per 4-0 contro il Manchester City e il pareggio 1-1 contro il Fulham, il Tottenham ha perso 1-0 contro il Bournemouth nel turno infrasettimanale di Premier League. E il tecnico Ange Postecoglou ha avuto uno scontro con i tifosi.

Tottenham, tifosi infuriati verso Postecoglou: «Sono un essere umano, non mi piace ciò che è stato detto»

I calciatori erano andati sotto il settore dedicato ai loro tifosi per ringraziarli della presenza, come si fa solitamente, ma loro non hanno preso bene il fatto che l’allenatore non si sia avvicinato. Successivamente Postecoglou ha cambiato idea e ha affrontato i tifosi degli Spur: il risultato sono stati fischi e diversi insulti.

Ange Postecoglou BOOED by #thfc supporters as he goes over to the away end at full time. 😡 pic.twitter.com/zoibqSOyZM — Spurs Army (@SpursArmyTweets) December 5, 2024

Il tecnico ha poi dichiarato nel post-partita:

«Ho abbastanza esperienza per sapere che quando le cose non vanno bene devi capire la frustrazione e la delusione; loro sono giustamente delusi, ma mi sta bene tutto questo. Mi hanno dato un feedback diretto. Non mi piace ciò che è stato detto perché sono un essere umano, ma bisogna accettarlo».

Con questo risultato, gli Spurs sono decimi in classifica con 20 punti, a -6 dalla zona Champions.

Il loro acquisto da 65 milioni di sterline Dominic Solanke deve ancora segnare il suo primo gol per il club e per questo motivo ha ricevuto insulti verbali da alcuni tifosi.

Postecoglou, alla sua seconda stagione da manager, ha difeso strenuamente l’ex attaccante del Bournemouth.

«La gente giudica così in fretta», ha detto Postecoglou, la cui squadra ha perso domenica contro l’Arsenal e oggi ospiterà il Brentford. «È presto. Se fosse rimasto 15 partite senza gol o 15 partite in cui non ha dato il suo contributo… ma io penso…fate un bel respiro, fate un po’ di yoga».

