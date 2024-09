Postecoglou ai tifosi del Tottenham critici con i giocatori: «Prendete un bel respiro e fate un po’ di yoga»

«La gente giudica così in fretta». In difesa di Brennan Johnson: «Ha segnato in un momento delicato. Chi lo critica, se la sarebbe fatta sotto»

Postecoglou ha invitato i tifosi del Tottenaham a essere meno duri con i giocatori del club, bersaglio di critiche per la partenza a rilento della squadra in Premier League.

Il Times riporta:

Ange Postecoglou ha detto che i tifosi del Tottenham Hotspur devono «fare un bel respiro e fare un po’ di yoga» invece di criticare i suoi giocatori.

Gli Spurs sono tredicesimi in Premier League, hanno vinto una sola delle loro quattro partite in questa stagione. E il loro acquisto da 65 milioni di sterline Dominic Solanke deve ancora segnare il suo primo gol per il club e per questo motivo ha ricevuto insulti verbali da alcuni tifosi.

Postecoglou, alla sua seconda stagione da manager, ha difeso strenuamente l’ex attaccante del Bournemouth.

«La gente giudica così in fretta», ha detto Postecoglou, la cui squadra ha perso domenica contro l’Arsenal e oggi ospiterà il Brentford. «È presto. Se fosse rimasto 15 partite senza gol o 15 partite in cui non ha dato il suo contributo… ma io penso…fate un bel respiro, fate un po’ di yoga».

Postecoglou: «Non dobbiamo avere sempre fretta di giudicare»

«Pensate al mondo per un secondo e poi fate una valutazione. Non dobbiamo avere sempre fretta di giudicare».

Ha usato Brennan Johnson come esempio del perché vuole che il vetriolo dei social media finisca. L’ala del Galles ha disattivato il suo account Instagram dopo aver ricevuto insulti dopo il derby e poi è subentrato dalla panchina per segnare e portare la vittoria al Tottenham nella partita di Carabao Cup contro il Coventry City a metà settimana. «L’altra sera ha vinto una partita di calcio per noi con un’ottima conclusione in un momento critico», ha detto Postecoglou. «Credo che se metteste uno qualsiasi dei suoi critici in una situazione del genere, se la farebbe sotto, ma in quel momento non ci pensano».

«Brennan ha sognato di diventare un calciatore professionista per tutta la vita, fin da bambino, e ora sta vivendo quel sogno».

«Mi dispiacerebbe pensare che non si stia divertendo. Continuo a dirgli che siamo tutti fortunati a fare quello che facciamo, anche nei momenti peggiori siamo comunque fortunati a poter fare quello che volevamo fare quando avevamo dieci anni, non sono in molti a poterlo dire».

ilnapolista © riproduzione riservata