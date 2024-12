Spalletti su Conte: «È un allenatore che sa lavorare in contesti un po’ particolari come Napoli»

A Sky: «Si è visto fin da subito che la squadra è tosta. La ritroveremo infondo al campionato nell’alta classifica»

L’ex allenatore del Napoli, attuale ct della Nazionale di calcio, Luciano Spalletti al Gran gala del calcio in diretta su Sky Sport ha risposto ad alcune domande sulla sua ex squadra ora guidata da Antonio Conte che sta guidando il campionato da settimane

Che opinione ha di questo Napoli?

«Prima di tutto che ha un allenatore esperto che sa lavorare in contesti un po’ particolari come quello di Napoli. Poi si è visto fin da subito che la squadra è tosta. Come altre squadre hanno da crescere, perché il Napoli ha potenzialità superiori di quelle che sta facendo vedere. Il tutto però verrà creato su quello zoccolo duro che stanno facendo vedere, cioè sulla fase difensiva, su questo fatto di essere siqdra compatta, solida.

Probabilmente come molti dicono un po’ basa nello sviluppo della partita, ma questo non vuol dire niente o tuto, perché quello che è fondamentale nel calcio è essere compatti e il Napoli lo fa vedere più nella loro metà campo, ma quella è la zona dove conta per non prendere gol. Il Napoli è una squadra che ritroveremo infondo al campionato nell’alta classifica»

