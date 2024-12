Ronaldinho e il business degli eventi: ha ricevuto 220 mila euro per una amichevole tra vecchie glorie (Le Parisien)

Gli altri ex calciatori per l’amichevole in occasione di Angers-Psg hanno ricevuto tra 2.000 e 15.000 euro. Dietro il suo sorriso si nasconte un vero e proprio business

Ronaldinho ha giocato un’amichevole tra vecchie glorie prima di Angers-Psg del 9 novembre. Ormai per il brasiliano è un business collaudato. Era “arrivato il giorno prima con un jet privato, uno dei numeri 10 iconici della storia del calcio mondiale è venuto a illuminare la città con i suoi dribbling e il suo sorriso leggendario. In programma, un incontro tra ex glorie brasiliane e francesi“, scrive le Parisien.

Il motivo per cui ha scelto Angers per lo spettacolo è semplice. “Al solo accenno alla sua presenza si sono mobilitati gli sponsor brasiliani e cinesi, così come il marchio automobilistico Lamborghini. Come precisa il documento di presentazione dell’evento, per 5.000 euro vengono esposti sui pannelli laterali o dietro le porte. E per 20.000 euro sulla maglia indossata dagli calciatori della giornata“.

Il business di Ronaldinho: lucra sulla sua imamgine

Allo stadio, “i giocatori sono divisi in tre spogliatoi: uno per i Blues, un altro per la Seleção e l’ultimo per… Ronaldinho. Per massimizzare i vantaggi economici, gli organizzatori della serata hanno monetizzato la visita a questa parte dello stadio. Gli sponsor hanno pagato una quota di accesso permettendo agli ospiti di restare il più vicino possibile agli ex calciatori fin quasi all’entrata in campo per farsi autografi o scattare qualche selfie“.

Ronaldinho ha fatto il suo ingresso in campo da solo, “ricevendo un’ovazione speciale prima di segnare una doppietta“.

“Dietro il sorriso, la trasferta dell’ex Psg rappresenta un vero e proprio business molto lucroso i cui profitti, per un incontro amichevole, farebbero impallidire la maggior parte dei calciatori del pianeta”, continua il quotidiano francese. “Senza di lui un evento del genere non sarebbe stato possibile. Secondo le nostre informazioni, la stella ha ricevuto 220.000 euro per venire a giocare questa amichevole ad Angers, mentre gli altri protagonisti hanno ricevuto un assegno compreso tra 2.000 e 15.000 euro“.

Nonostante il suo ritiro, Ronaldinho “resta uno degli atleti più influenti del pianeta“. Il brasiliano è una “figura di spicco di una società di eventi, incaricata di organizzare incontri con le ex glorie del calcio“. Il fratello maggiore di Ronaldinho, che rappresenta i suoi interessi, “tratta da 300.000 euro per la presenza del genio, che raramente viaggia gratuitamente“.

Più volta ha dichiarato di essere in difficoltà economica, ma sembra che Ronaldinho adesso si sia ripreso, “soprattutto grazie allo sfruttamento della propria immagine e alla partecipazione a numerosi eventi“.

ilnapolista © riproduzione riservata