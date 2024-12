L’affare Kiwior è complicato. Pià semplice Luiz Felipe ma non gioca da agosto. Sempre in piedi lo scambio Spinazzola Biraghi

Raspadori nello scambio con Danilo, De Laurentiis non vuole rinforzare la Juventus (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, fa il punto sulle manovre di mercato del Napoli. A cominciare dal difensore centrale.

L’arrivo di un nuovo difensore centrale era una priorità già prima dello stop di Buongiorno. Il preferito, come profilo, resta Danilo, ma la trattativa con la Juventus non è ancora decollata: è difficile imbastire uno scambio con Raspadori: è profilo gradito a Giuntoli, ma il club di De Laurentiis non è affatto convinto di rinforzare una diretta concorrente per la Champions League. Bisogna lavorare alla formula giusta.

Complicato pure l’affare Kiwior: l’Arsenal non apre al prestito con diritto di riscatto, quindi il Napoli tiene aperta la pista Luiz Felipe che si è svincolato dall’Al Ittihad e punta al ritorno in serie A dopo l’esperienza alla Lazio. C’è una sola controindicazione: non gioca da agosto e bisogna valutare con attenzione le sue condizioni. Il diesse Manna continua a dialogare pure con la Fiorentina. I viola sono interessati a Folorunsho per rinforzare la mediana. In piedi c’è anche lo scambio tra Spinazzola e Biraghi col Napoli interessato al capitano viola, come alternativa sulla fascia sinistra a Mathias Olivera. Il club azzurro potrebbe inserirsi nella corsa a Martinez Quarta: l’argentino ha perso la maglia da titolare e sta pensando di rilanciarsi altrove.

Condò: «Conte vorrebbe trasformare Raspadori in una mezzala» (Sky)

Giacomo Raspadori deve ancora trovare una collocazione nel Napoli di Conte. O per meglio dire nel Napoli. Il suo picco più alto ad inizio anno-scudetto (nel mese del 6-1 in casa dell’Ajax, per intenderci) da vero centravanti al posto di Osimhen. Una delle squadre interessate è la Juventus che non ha un vice Vlahovic (al netto dell’infortunato Milik), ma ci pensa anche la Roma.

A parlarne nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Paolo Condò:

Danilo al Napoli e Raspadori alla Juve?

«Sarebbe una cosa utile per entrambe, perché Raspadori è un nazionale che non gioca mai, è molto misteriosa questa cosa.

Leggi anche: È Ranieri in persona ad aver chiesto Raspadori, lo considera perfetto come vice Dobvyk Mi è capitato di parlarne con Conte una volta, lui, come visto anche in Coppa Italia, avrebbe l’idea di trasformarlo in una mezzala. Secondo lui ha delle caratteristiche ottime per diventare mezzala, anche se questo progetto dovrebbe avere un po’ più di occasioni per essere testato. Il fatto che non gioca mai, immagino che anche il giocatore sia un po’ stanco. Non è che abbia giocato molto neanche l’anno scorso e nella stagione dello scudetto, Raspadori ha bisogno di giocare. Secondo me nella Juventus va un po’ a sovrapporsi agli altri attaccanti tascabili che ci sono, però potrebbe rimpiazzare Milik».

