Raspadori nonostante le voci di mercato si sente integrato nel progetto Napoli (Sky)

Oggi schierato da mezzala, trequarti. Una soluzione, un pallino di Conte, l’azione del gol parte da lui. Merito dell’allenatore che ha ha fatto scelte intelligenti

Massimo Ugolini, inviato di Sky allo stadio Maradona nel post partita di Napoli-Venezia (1-0) su Raspadori:

«Il suo primo gol in stagione, rilancia il Napoli in testa alla classifica. Il segnale importante è la professionalità di Raspadori che si sente integrato nel progetto Napoli nonostante le voci di mercato. Una soluzione per lui è la mezzala, trequarti. Era un pallino di Conte. Meriti dell’allenatore che ha cambiato le carte in tavolo e sono state scelte intelligenti. L’azione del gol parte da Raspa. Su Lukaku c’è da dire che ha dato segnali di crescita importanti al di là del rigore sbagliato. Il suo secondo tempo è stato un secondo tempo importante, condito anche da un pizzico di sfortuna. Ma è decisamente in crescita».

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Venezia.

Ritorno al gol:

«Sicuramente sono felicissimo di essere tornato al gol qua, al Maradona. I nostri tifosi sono il 12 uomo in campo. Senitre questa energia mi fa tanto piacere, queste sono partite toste e difficile. Fare i tre punti significa tanto, dobbiamo essere contenti nonostante qualche difficoltà».

Quanta voglia di Napoli hai?

«Giocare in questo stadio è sempre emozionate, ti dà qualcosa in più. Sappiamo che siamo sulla strada giusta, lavoriamo molto bene. Come ha detto Di Lorenzo la stagione è lunga, non c’è da guardare la classifica. Dobbiamo lavorare duramente».

