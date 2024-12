Raspadori: «Queste sono partite toste e difficili. Fare i tre punti significa tanto»

A Dazn: «Sappiamo che siamo sulla strada giusta, lavoriamo molto bene. Come ha detto Di Lorenzo la stagione è lunga»

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Venezia, partita vinta 1-0 dalla squadra di Antonio Conte grazie a un suo gol

Raspadori: «Sappiamo che siamo sulla strada giusta»

Ritorno al gol:

«Sicuramente sono felicissimo di essere tornato al gol qua, al Maradona. I nostri tifosi sono il 12 uomo in campo. Senitre questa energia mi fa tanto piacere, queste sono partite toste e difficile. Fare i tre punti significa tanto, dobbiamo essere contenti nonostante qualche difficoltà».

Quanta voglia di Napoli hai:

«Giocare in questo stadio è sempre emozionate, ti dà qualcosa in più. Sappiamo che siamo sulla strada giusta, lavoriamo molto bene. Come ha detto Di Lorenzo la stagione è lunga, non c’è da guardare la classifica. Dobbiamo lavorare duramente».

