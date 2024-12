In conferenza: «Gli allenatori hanno sempre delle complessità da gestire. Io il mio compito lo sto portando avanti con entusiasmo. Spero che Hummels, Paredes e Dybala rimangano».

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha tenuto la conferenza stampa in vista del match contro il Milan.

Ranieri: «Pellegrini? Valuteremo le offerte. Ho fiducia in lui, vorrei che fosse felice alla Roma»

Allenamento aperto l’1 gennaio. E’ un modo per dare il benvenuto ai tifosi. Sono loro la vostra forza?

«Sicuramente i nostri tifosi si sottolinei, sono la nostra forza, il nostro sangue. Ci danno la voglia di lottare sempre. Siamo professionisti e un conto è farlo con il pubblico che ti sospinge e un conto e che non ti sospinge. Oggi resta difficile aprire il campo di allenamento».

Più complessa la missione di Fonseca o di Ranieri?

«Gli allenatori hanno sempre delle complessità che devono gestire. Dipende molto dalle piazze e dall’incontro che si fa con gli addetti ai lavori. Io ho trovato giocatori splendidi. Io il mio compito lo sto portando avanti con tutto il mio entusiasmo e tutto il mio amore».

Hummels, Dybala e Paredes, vuole che facciano parte della squadra il prossimo anno?

«Sicuramente si. Non giriamoci tanto intorno».

Che Milan si aspetta?

«Il Milan ha giocatori fortissimi e molto particolari. Sarà uno sforzo di tutta la squadra di stare attentissimi. Il Milan è la seconda ad incassare gol, la prima il Bologna. Noi siamo una delle squadre che segna di meno in trasferta. Dobbiamo fare una super partita».

Qual è l’approccio mentale che deve avere la squadra?

Ranieri: «Io cerco di dare serenità e tranquillità. Durante gli allenamenti metto tutto me stesso e voglio che loro diano sempre il massimo. Io credo che questa partita con il Milan si prepara da sola perché tutti vorrebbero giocare, per cui son convito che faremo una buona gara. L’importante è dare tutto fino all’ultimo secondo. Piccoli particolari fanno i risultati. Noi dovremo stare attenti a questi ultimi particolari».

A che punto è la scelta dell’ad?

«Io non sono coinvolto. Io sono coinvolto solo nell’aspetto tecnico della società. Non entro in questi meandri societari».

La sua posizione su Pellegrini, qual è?

Ranieri: «Il giocatore gode di tutta la mia fiducia, perciò se verranno offerte le valuteremo, come tutte le altre. Io mi auguro che lui possa restare con noi, ma vorrei che anche lui fosse contento di stare con noi».

Mile Svilar, a chi lo paragona?

«Non voglio fare nessun paragone. Sta facendo molto bene. Lui sa che può iniziare l’azione da dietro ma anche rinviare lungo. Lascio – una volta che sono tutti catechizzati – di fare quello che sentono. Io cerco di dare le nozioni ma loro devono fare quello che sentono. Lui sa quando deve accelerare o rallentare».

Cosa ne pensa di Saelemaekers? Si pensa già al futuro?

«Saelemaekers si è ambientato benissimo a Roma e noi lo vogliamo tenere. Vediamo come si sviluppano le cose anche con Abraham».

Come hanno reagito coloro che non sono entrati in campo contro il Parma?

«Tante volte si fanno dei cambi in vista delle sostituzioni avversarie. Non mi è sembrato doveroso fare dei cambi. Non ho pensato né al perché, né al come. Ho detto semplicemente che tutti stavano spingendo e ho voluto continuare così».

ilnapolista © riproduzione riservata