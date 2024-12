Per Danilo il Napoli pensa a uno scambio con Raspadori (Sky)

Buongiorno sfortunato, dopo un contrasto di gioco in allenamento è caduto sulla scarpa di un compagno. Kiwior difficile e Felipe Luiz non è la prima scelta

L’inviato di Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno, ipotizza che il recupero di Buongiorno possa richiedere non mendo di sei settimane. Ovviamente la sua assenza andrà colmata dal mercato, si fa il nome di Danilo ma non solo. Già prima dell’infortunio Conte avrebbe voluto alternative al difensore italiano e a Rrahmani di maggior rilievo. Adesso, con l’infortunio di Buongiorno, il profilo cercato sul mercato cambia un po’.

Buongiorno sfortunato, è caduto sulla scarpa di un compagno

Le parole di Modugno in collegamento con lo studio di Sky Sport:

«Non meno di sei settimane. Guardando il calendario, con la Juventus il 26 gennaio potrebbe essere la data del ritorno di Buongiorno. Bisogna aspettare e capire. L’infortunio è di quelli fastidiosi, rottura di due vertebre. Più muscolare che osseo se ho capito bene. Sfortunatissimo Buongiorno, contrasto di gioco in allenamento, è caduto sulla scarpa di un compagno. L’infortunio peggiore perché si tratta della difesa. Fin qui l’obiettivo era trovare un altro difensore da mettere alle spalle dei due titolari, adesso il profilo è di un giocatore di un certo livello. Il Napoli il suo profilo lo avrebbe individuato in Danilo. Raspadori potrebbe rappresentare un’ipotesi di scambio su cui lavorare. Kiwior, dai primi sondaggi, difficilmente si muoverà dall’Arsenal. Felipe Luiz è una soluzione, ma non è la prima scelta. Kvara di fatto sarà un medico di se stesso. Solleciterà un po’ gli allenamenti, dipende dalla soglia di sopportazione sua. L’esplosione di Neres rende la gestione di Kvara un po’ più serena. Cresce e migliora anche la condizione di Mazzocchi».

