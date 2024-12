Tatticamente sarebbe la soluzione più completa: può fare il difensore centrale a quattro e a tre. L’ipotesi scambio con Raspadori

Danilo è una pista complessa. Kiwior ancora di più, l’Arsenal non lo cede in prestito (Corsport)

Da ieri pomeriggio, dopo l’infortunio di Buongiorno, la priorità del Napoli è trovare

La pista che porta a Danilo, invece è di certo più articolata. Ma probabilmente anche la più completa sotto il profilo delle soluzioni tecnico-tattiche: può giocare da difensore centrale nella linea a quattro e nella difesa a tre, e può anche essere adattato sulle fasce (prevalentemente a destra). È il capitano della Juventus ma è in scadenza, e nell’ultimo periodo ha ricominciato a giocare con continuità e riscontri dopo una parentesi di difficoltà. Non sono, però, le sole cose da segnalare in merito: la situazione tra Danilo e la Juve non è proprio chiarissima. Dopo la vittoria contro il City s’è espresso così, allontanando voci e dubbi: «Avete mai visto un capitano che lascia a metà stagione? Ho un contratto fino al 2025 e intendo rimanere fino alla fine». Poi, dopo la sconfitta con il Venezia, ha aggiunto: «Vado via a gennaio solo se la Juve non mi vuole più». Insomma, la palla passa ai club. E i bianconeri, un po’ di tempo fa, hanno già carezzato l’idea di uno scambio con Raspadori.

C’è anche la pista Kiwior:

La terza strada è un ponte sulla Manica che arriva dritto in Premier, a Londra, sponda Gunners: Kiwior, 24 anni e un passato nello Spezia, piace a tanti. L’Arsenal, però, non ha intenzione di cederlo in prestito.

