Ngonge, il Bologna vuole offrire al Napoli un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni (Tmw)

Schira: al momento è solo un interesse. L’ala era stata pagata dal Napoli 20 milioni a gennaio.

Cyril Ngonge potrebbe presto salutare Napoli; il Bologna è sulle sue tracce.

Bologna interessato a Ngonge

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Bologna starebbe pensando di ingaggiare l’ala del Napoli.

Il belga classe 2000 è arrivato a Napoli a gennaio, dopo un’esperienza all’Hellas Verona dove aveva convinto la dirigenza azzurra.

Tuttavia, ha trovato poco spazio nel club, data anche la sola competizione che la squadra di Antonio Conte gioca quest’anno.

Tuttomercatoweb aggiunge sulla trattativa proposta dal Bologna:

Ora non c’è un veto per il suo possibile addio. O almeno arrivederci, perché il Bologna ha intenzione di presentare un’offerta di prestito con opzione di riscatto, con il diritto fissato circa a 18 milioni di euro. Più o meno quanto pagato un anno fa per portarlo a Napoli. Sarebbe l’eventuale sostituto di Cambiaghi, che si è rotto i legamenti a fine agosto e difficilmente rientrerà prima di aprile.

Scrive La Stampa con Francesco Manassero:

Ngonge è in lista di partenza per alleggerire un reparto che conta 7 elementi pur giocando solo una competizione. E, in questo caso, l’allenatore non farebbe resistenza, l’ha utilizzato appena 107’ e l’affare si potrebbe concludere anche in prestito secco. Semmai, una riflessione in più la farebbe il Torino, che cerca una punta d’area di rigore. Come Simeone, appunto. Ma anche come Arnautovic che sta diventando la prima vera alternativa al Cholito.

