Napoli-Venezia, Conte sceglie Neres e Kvara nel tridente offensivo

Politano va in panchina. Il Venezia lascia fuori dai titolari il centravanti Pohjanpalo.

Napoli e Venezia si affrontano oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 15 per la 18esima giornata di Serie A.

Di seguito, l’undici titolare scelto dai due tecnici Antonio Conte e Eusebio Di Francesco.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Venezia

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Carboni, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Busio; Yeboah, Oristanio.

Cosa si aspetta dopo il secondo tempo di Genova?

«Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, pensiamo al primo tempo contro il Genoa. Abbiamo cercato di analizzare bene tutti e 95 i minuti di Marassi e siccome so di avere dei ragazzi molto responsabili, prendiamo il secondo tempo come un motivo, uno spunto per continuare a migliorarci. C’è già questa voglia di fare meglio, poi avere anche degli spunti rende alzare il livello più immediato e semplice.»

Firmerebbe per rientrare tra le prime quattro?

«Non mi piace firmare per traguardi minimi, chi mi conosce lo sa benissimo. Ognuno sa benissimo quali sono gli obiettivi e da dove si parte, ma io non firmerei mai per un traguardo minimo. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto 38 punti e sono tanti considerato quella che è stata la nostra partenza. È inevitabile che vogliamo confermarci, vogliamo migliorare e c’è solo un mezzo: lavoro e serietà, con abnegazione. Sapendo che si stanno facendo delle cose positive ma che possiamo farne di altre migliori»

Sul Venezia:

«Le insidie maggiori sono diverse. Essendo l’ultimo dell’anno si potrebbe avere ancora la testa ai festeggiamenti e questo non lo accetterei per nessun motivo. Dopodiché si può pensare che il Venezia sia da sottovalutare, ma hanno i loro concetti che abbiamo studiato. Hanno fatto due partite importanti di cui una contro l’Inter che fanno sì che sia una squadra da rispettare, dovremo stare attenti.»

