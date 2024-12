Mondiale per Club, i sorteggi: Inter nel gruppo E con il River Plate, la Juve con il City

I sorteggi del Mondiale per Club che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio. Del Piero ha presentato la serata

Al via da Miami i sorteggi per il Mondiale per Club Fifa che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio. Impegnate due squadre italiane, l’Inter e la Juventus, che sono entrambe inserite in seconda fascia. Alex Del Piero ha presentato la serata.

Le squadre del torneo:

Fascia 1: Manchester City (Eng), Real Madrid (Esp), Bayern Monaco (Ger), Paris Saint-Germain (Fra), Flamengo (Bra), Palmeiras (Bra), River Plate (Arg), Fluminense (Bra).

Fascia 2: Chelsea (Eng), Borussia Dortmund (Ger), Inter (Ita), Porto (Por), Atletico Madrid (Esp), Benfica (Por), Juventus (Ita), Salisburgo (Aut)

Fascia 3: Al Hilal (Ksa), Ulsan (Kor), Al Ahly (Egy), Wydad (Mar), Monterrey (Mex), Leon (Mex), Boca Juniors (Arg), Botafogo (Bra)

Fascia 4: Urawa Red Diamonds (Jpn), Al Ain (Uae), Espérance Tunisi (Tun), Mamelodi Sundowns (Rsa), Pachuca (Mex), Seattle Sounders (Usa), Auckland City (Nzl), Inter Miami (Usa).

Gruppo A: Palmeiras, Porto; Al Ahly; Inter Miami.

Gruppo B: Psg, Atletico Madrid, Botafogo; Seattle

Gruppo C: Bayern Monaco, Benfica; Boca Juniors; Auckland City

Gruppo D: Flamengo, Chelsea; Leòn; Esperance Tunisi

Gruppo E: River Plate, Inter, Monterrey; Urawa Red Diamonds

Gruppo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan; Mamelodi Sundowns

Gruppo G: Manchester City, Juventus; Wydad; Al Ain

Gruppo H: Real Madrid, Salisburgo; Al Hilal; Pachuca

