No Messi no sponsor (come Maradona nel 94): Infantino annuncia l’Inter Miami al Mondiale per club

Senza divi, è più difficile attrarre sponsor e tv. Nel 94 poi la Fifa tradì Diego. Adesso è un’altra storia

No Messi no sponsor, infantino lo ha capito e ha invitato l’Inter Miami al Mondiale per club

Messi e l’Inter Miami saranno presenti al nuovo Mondiale per Club che si svolgerà quest’estate negli Stati Uniti.

Il Mondiale per club fatica a decollare. Non si trovano sponsor, non si trovano tv disposte a pagare per i diritti. È accaduto quel che accadde già per Usa 94. Gli Stati Uniti ragionano in base ai divi. Ai personaggi. C’è Messi? C’è Maradona? Allora Diego fu recuperato in fretta e furia (e poi tradito dalla Fifa). Ora Infantino ha capito che con Messi sarà più facile convincere gli sponsor e i network a investire sull’evento.

E così Infantino, presente al Chase Stadium, dove l’Inter Miami ha sconfitto il New England per 6-2, ha annunciato che ci saranno anche loro al Mondiale per club previsto per la prossima estate.

Partita da incorniciare quella di Messi che ha fatto tripletta dopo essere subentrato dalla panchina. Qualche giorno fa l’attaccante argentino aveva fatto tripletta anche con la sua Nazionale. L’Inter Miami ha chiuso la regular season con il record di punti: 74.

Infantino ha rivelato che la prima partita del nuovo torneo si giocherà all’Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins in Nfl.

Il comunicato della Fifa sulla partecipazione dell’Inter Miami al Mondiale per club:

“L’Inter Miami è stata scelta per rappresentare il Paese ospitante grazie alle eccezionali e costanti prestazioni del club, che hanno garantito il dominio della regular season della Mls a due partite dal termine“.

Infantino prova a rendere il Mondiale per club attraente con scarsi risultati. Le emittenti televisive non offronto ingenti somme per acquisire i diritti del torneo che partirà in estate.

Scrive So Foot:

“Gala, Freed from desire .Questa canzone leggendaria sarà ora l’inno del Mondiale per club. Una scelta non banale per una competizione che fatica a convincere società, giocatori, ma anche pubblico. Anche se la Fifa cerca di renderla più attraente con trailer accattivanti , questo torneo, tanto caro a Gianni Infantino, è più in pericolo che mai, in particolare a causa delle basse somme offerte dalle emittenti europee.

Sono finiti i tempi dell’anonimo torneo programmato per i mesi invernali, sostituito dallo sfarzo e dal glamour di un copia-incolla del Mondiale tra nazioni, una nuova idea direttamente dai responsabili dell’organo di governo. Il Mondiale per club 2.0 sarà lanciato nel 2025 e si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti (Miami, Orlando, Seattle, Cincinnati, tra le altre). Un ringiovanimento per il torneo lanciato nel 2000 sotto l’egida della Fifa, con 32 partecipanti. Tutto questo in un momento in cui le critiche per il sovraffollamento dei calendari e i carichi di lavoro infernali sono in aumento”.

