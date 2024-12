Meret: contestato a Napoli, l’Inter lo vuole a giugno. Il Napoli non trova l’accordo per il rinnovo

La Gazzetta: Marotta sta preparando il bis di Zielinski, affare a zero. Il contratto scade a giugno e le discussioni non stanno portando a nulla

Meret: contestato a Napoli, l’Inter vuole a giugno. Il Napoli non trova l’accordo per il rinnovo

Meret come Zielinski, è quel che scrive la Gazzetta dello Sport. Lo strano destino di Alex Meret: portiere validissimo, non si capisce perché a Napoli sia eternamente discusso e contestato. A Milano, dove il calcio è più semplice, dove non ci sono implicazioni antropologiche, sanno benissimo che Meret è un portiere affidabilissimo, che ha aspetti in cui eccelle e altri in cui può migliorare. Di certo non può essere trattato da brocco come avviene a Napoli.

Ecco cosa scrive la Gazzetta a proposito del possibile bis di Zielinski.

Occhio ai riflessi dell’Inter, che quando fiuta nell’aria l’occasione da non farsi sfuggire sceglie benissimo il tempo dell’uscita e anticipa la concorrenza in presa alta: l’occasione del momento si chiama Alex Meret. Ha già vinto uno scudetto, difende la porta del Napoli capolista e ha un contratto in scadenza ballerino quanto basta per guardarsi intorno e ragionare sul futuro. L’Inter osserva alla finestra e fa le sue valutazioni: se ci sarà margine di manovra per tentare l’ennesimo colpo a zero, specialità della casa, da viale della Liberazione non si tireranno indietro.

La mossa non solo rafforzerebbe la rosa dei campioni d’Italia, ma consentirebbe anche a Inzaghi di gestire la transizione tra presente e futuro della porta interista senza esporsi a pericolosi rischi di contraccolpi. Perché Meret ha sulle spalle oltre 200 presenze da professionista – spalmate tra Serie A e competizioni internazionali, vedi la Champions – e sei anni ad alto livello con il Napoli (in bacheca, oltre allo scudetto 2023, anche una Coppa Italia). Bagaglio al quale va aggiunta ovviamente la frequentazione della Nazionale.

Meret e il Napoli discutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hanno ancora trovato la quadra. Le parti in questi mesi si sono confrontate, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita: l’idea sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre.

Sky – Rinnovo complicato per Meret, Inter e Manchester United lo aspettano

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano dal Napoli. Stando a quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, il prolungamento di contratto dell’estremo difensore azzurro è in bilico e intanto alcune squadre sono già alla finestra monitorando la sua situazione. Su tutte l’Inter e il Manchester United si sono già fatte avanti: i due club hanno manifestato un interesse concreto nei confronti del portiere classe 1997.

Queste sono le dichiarazioni dell’esperto di mercato Sky.de Florian Plettenberg, tramite il suo profilo X: “Il contratto di Alex Meret dell’SSC Napoli scade a fine stagione e non è ancora chiaro se verrà prolungato. Ci sono già richieste concrete e c’è interesse da parte di Inter e del Manchester United“, ha scritto l’esperto di mercato nel suo post.

In ogni caso, se Meret non dovesse rinnovare il contratto, molto probabilmente la squadra partenopea darà spazio ad Elia Caprile che viene considerato il portiere del futuro.

