McTominay: «Conte è molto, molto esigente. Ma non è spietato come la gente pensa»

Gli scozzesi del Napoli intervistati dalla Bbc Sport Scotland. McTominay e Gilmour stanno entrambi imparando l’italiano, tra un allenamento estenuante e l’altro. Quando la Bbc li intervista, se ne accorge subito:

“Sono stanchi. Glielo si legge in faccia. E non c’è da stupirsi. Un’altra estenuante sessione di allenamento doppio è appena terminata sotto il sole invernale insolitamente caldo di Napoli“.

🗣️ “Billy, molto bene. Me, cosi-cosi.” 🤌

Billy Gilmour and Scott McTominay admit they still have some work to do on improving their Italian after their move to Napoli. 🇮🇹

🎧 Listen to the bonus Scottish football podcast with the duo on @BBCSounds#BBCFootball pic.twitter.com/dGokxBx7ON

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) December 19, 2024