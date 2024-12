Martìn: «Il mio mondiale con la Pramac vale 10 volte quello con la Ducati ufficiale»

Al Mundo: “Nessuno l’aveva mai fatto prima. Una squadra di 12 persone contro una factory di 200…”

“Questo titolo riguarda soprattutto la rottura delle barriere”, dice Jorge Martìn, neo-campione del mondo di MotoGp. Ha vinto con la Pramac, la Ducati non ufficiale. Dice al Mundo che c’è prima e un dopo una cosa così. “Più che l’essere spagnolo, che è il luogo in cui sei nato, la bandiera che porti e con orgoglio, è il fatto di averlo fatto in un team satellite, questo segna molto la MotoGP, perché sarà difficile rivedere una cosa del genere. Nessuno lo ha mai fatto. Per chi non capisce molto è una squadra di 12 persone contro una factory di 200. Ciò significa che ogni membro della mia squadra valeva 10. È chiaro che noi eravamo Ducati, ma la Ducati voleva che la squadra ufficiale vincesse. Tutte le informazioni vanno in una direzione e non sono reciproche”.

“Tutta la mia carriera è stata basata sulla crescita nonostante le avversità. Per me il fatto di andare o meno nel team ufficiale Ducati non avrebbe cambiato il mio modo di guidare (infatti non ci è andato, ha firmato per l’Aprilia, ndr). Do il 100%, quello che ho, mi svuoto nel circuito”.

La percezione del rischio aumenta nel corso degli anni?

“È una scala. Quando sei giovane è puro istinto, pura velocità e basta. Poi acquisisci esperienza e perdi quell’istinto e questo compensa. Devi mantenere quell’equilibrio, capire quanto lontano puoi arrivare. Aleix Espargaró due anni fa lottava per il Mondiale fino a quando mancavano due gare alla fine, ed era già molto vecchio. Quando non ripaga più, è ora di andarsene”.

Quest’anno è andato per la prima volta da uno psicologo dello sport.

“Sembra un segno di debolezza, ma appena ho iniziato ho capito che per me stava andando molto bene. Tutti abbiamo molte paure e situazioni complicate. E soprattutto gestire le emozioni. Sei ansioso, sopraffatto, triste… Scopri perché ti accade, capiscilo e sii in grado di conviverci. Non sopraffarti e rendila una palla molto più grande. Ho imparato a fidarmi molto di più di me stesso e questo mi ha aiutato molto quest’anno. Alla fine della scorsa stagione non mi divertivo, non dormivo la notte“.

