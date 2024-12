Luis Enrique al Psg ha i giorni contati? Sì, se uscirà dalla Champions (As)

Il Psg aveva programmato di ufficializzare il rinnovo di Luis Enrique dopo la partita contro l’Atletico Madrid. I risultati in Champions hanno fatto slittare l’annuncio

Secondo quanto riporta As, la fiducia di Luis Enrique al Psg sarebbe a rischio, tutto dipenderà dalle partite contro Manchester City e Stoccarda in Champions.

“Un’eliminazione prematura nella massima competizione europea capovolgerebbe il progetto parigino, nonostante Al Khelaïfi abbia espresso di essere soddisfatto del suo lavoro e che, in linea di principio, il futuro dell’allenatore non dipenda dalla sua prestazione in Champions“.

As scrive anche che il Psg aveva pronto il rinnovo di contratto. “Aveva programmato di ufficializzare il rinnovo dopo la partita contro l’Atletico Madrid, il 6 novembre. La sconfitta contro i colchoneros, 1-2 all’ultimo minuto con gol di Correa, ha rinviato l’annuncio“.

Il club ha dichiarato a più riprese che il futuro del tecnico spagnolo non è in dubbio, qualsiasi sia il risultato in Champions. Un’uscita prematura dalla competizione sarebbe però considerata come un fallimento. “Una debacle distruggerebbe completamente la fiducia nell’allenatore, il cui lavoro è stato notevole nella sua prima stagione“.

Il Psg ha contattato Osimhen per gennaio ma non è sicuro che Luis Enrique approvi il trasferimento (Rmc Sport)

Secondo quanto riporta Rmc Sport, il Psg ha contattato Victor Osimhen. Probabile il club si sia informato sulla sua disponibilità per un eventuale trasferimento già a gennaio ma al Psg sono consapevoli che la trattativa è piuttosto complicata. Rmc Sport scrive:

Il Psg si muove in vista del mercato invernale e torna in discussione il dossier Victor Osimhen. Non è un segreto che il 25enne attaccante nigeriano abbia sostenitori interni e conosca Luis Campos da molto tempo. Parigi aveva si era già mosso l’estate scorsa senza riuscirci. Il giocatore ora è al Galatasaray, in prestito dal Napoli, che non era riuscito a cederlo al prezzo fissato. Secondo le nostre informazioni, Victor Osimhen è stato contattato dai dirigenti del Psg. Conosce l’interesse del club e non ne è indifferente anche se si trova bene in Turchia dove è stato accolto particolarmente bene.

Ma la trattativa Osimhen-Psg resta complessa. Innanzitutto perché non è sicuro che Luis Enrique, già riluttante la scorsa estate, convaliderà l’arrivo dell’attaccante. Poi per la situazione contrattuale di Victor Osimhen. L’attaccante, che in questa stagione ha giocato dieci partite nel campionato turco e quattro in Europa League, appartiene ancora al Napoli, il che implicherebbe quindi una trattativa a tre con il Galatasaray.

