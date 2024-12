Lookman negli ultimi due anni è passato da quasi sconosciuto, a riferimento del calcio africano (So Foot)

Vincitore del Pallone d’oro africano, sta riformando (con Osimhen) la generazione d’oro dei Mondiali 1994. Nel 2025 arriverà il grande salto in una big?

Ademola Lookman ieri è stato premiato con il Pallone d’oro africano, che l’anno scorso aveva visto come vincitore Victor Osimhen. L’attaccante dell’Atalanta, dopo la finale di Europa League da protagonista, l’estate prossima potrebbe essere pronto per il salto di qualità.

Lookman vince il Pallone d’oro africano, la nuova generazione di talenti nigeriana si sta imponendo

L’elogio di So Foot al nigeriano:

Achraf Hamiki e Sehrou Guirassy non hanno potuto fare nulla: la scena se l’è presa Lookman, senza particolari polemiche. All’età di 27 anni, il temuto esterno dell’Atalanta si sta ora affermando come un riferimento, e in attesa di scoprire dove arriverà alla fine della sua carriera, la raccolta di premi potrebbe non finire qui. Perché quando è arrivato il momento di ricevere il prezioso trofeo, Lookman lo sapeva: se il 2024 è stato un anno esaltante, il 2025 potrebbe essere ancora più bello. La Dea si trova al vertice della Serie A, e soprattutto, sembra più forte e determinata che mai a cambiare il suo status; e poi finché lui è lì, tutto è possibile. Osimhen l’anno scorso aveva segnato il ritorno in grande stile della Nigeria, che era alla disperata ricerca di una generazione d’oro come quella dei Mondiali del 1994. In due anni Ademola Lookman è passato da illustre sconosciuto, a riferimento internazionale.

La sua esplosione porta anche i meriti del suo allenatore, Gian Piero Gasperini:

Il tecnico italiano, sicuramente il più influente in Serie A nell’ultimo decennio, ha lucidato questo diamante grezzo come aveva fatto per tanti altri negli ultimi anni (Papu Gómez, Josip Iličić, Højlund). Il mondo del calcio è avvertito: Lookman sarà l’uomo su cui mettere gli occhi nel 2025.

