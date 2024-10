Il declino di Osimhen: lo scorso anno vinceva il Pallone d’oro africano, ora nemmeno candidato

Lookman il favorito alla vittoria, ma c’è anche Guirassy che potrebbe strappargli il trofeo. Assente anche Brahim Diaz.

Il Pallone d’Oro africano, chiamato “Caf Awards”, ha svelato i dieci calciatori candidati per la vittoria del 2024. La cerimonia si terrà a Marrakech il 16 dicembre. E Victor Osimhen, che l’anno scorso ha vinto questo premio, non figura tra i nominati.

Osimhen assente tra i candidati del Pallone d’oro africano

Nell’elenco dei finalisti figura dalla Serie A Ademola Lookman dell’Atalanta, che ha fatto vincere alla Dea l’Europa League grazie alla sua tripletta in finale. E’ lui il maggior candidato alla vittoria, ma dovrà vedersela con Guirassy del Dortmund, lo scorso anno allo Stoccarda, trascinatore del suo club alla conquista della qualificazione in Champions che mancava da diversi anni.

Oltre ad Osimhen, figura anche l’assenza di Brahim Diaz, che nel Real Madrid non sta trovando lo spazio che aveva al Milan in passato.

Di seguito, i candidati:

Amine Gouiri (Algeria), Chancel Mbemba (Repubblica Democratica del Congo), Achraf Hakimi e Soufiane Rahimi (Marocco), Serhou Guirassy (Guinea), Ademola Lookman e William Troost-Ekong (Nigeria), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Simon Adingra (Costa d’Avorio), Ronwen Williams (Sudafrica).

Victor Osimhen continua a convincere nella sua esperienza curva. L’attaccante del Napoli, ritorna alla grande dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare due partite più la convocazione in Nazionale. Nella sfida contro del Galatasaray l’Antalyaspor l’attaccante nigeriano ha iniziato la partita dalla panchina, per poi subentrare al 78′. Dodici minuti più recupero che sono bastati al classe 1998 per lasciare il segno in un modo più che spettacolare. Prima si è visto annullare un gol dopo due minuti per offside, poi nei minuti di recupero ha trovato di nuovo la rete persino in rovesciata e stavolta regolare. Fanno così 3 gol e 2 assist in 5 presenze per il nigeriano in prestito dal Napoli.

