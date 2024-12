Lazio, in Coppa Italia contro il Napoli spazio ai fuori rosa, tra cui l’ex Hysaj (Messaggero)

Dia ha un problema alla caviglia, da valutare. Per far rifiatare i calciatori più utilizzati, Baroni potrebbe schierare Akpa Akpro, Hysaj e Basic.

La Lazio, come il Napoli, potrebbe optare per il turnover nel match di Coppa Italia di giovedì sera. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico Baroni starebbe prendendo in considerazione l’idea di schierare anche i calciatori che ormai sono finiti fuori dai piani dei biancocelesti; questo per far sì che gli altri riposino e in più per cercare di venderli nel mercato invernale.

Lazio, in Coppa Italia contro il Napoli spazio ai fuori rosa, tra cui l’ex Hysaj

Il quotidiano nell’edizione odierna:

Ieri Baroni ha cancellato la seduta di scarico, ma quasi tutta la squadra si è comunque presentata a Formello, compreso Dia, dolorante alla caviglia destra per il quale si deciderà il da farsi. Vista l’emergenza non è da escludere che giovedì all’Olimpico il tecnico punti sui fuori rosa Akpa Akpro, Hysaj e Basic, questo sia per far rifiatare i più utilizzati, sia per metterli in vetrina per il mercato di gennaio.

Sky Sport con Francesco Modugno fa il puto sul Napoli capolista da nove giornate, reduce dalla vittoria a Torino per 1-0 con gol di McTominay e alla vigilia della doppia sfida contro la Lazio: giovedì sera alle 21 a Roma, in Coppa Italia, e poi domenica a Napoli in campionato alle 20.45:

«McTominay le gioca tutte. In Coppa Italia si fermerà. Domani parla Antonio Conte. Doppia sfida contro la Lazio. Prima giovedì in Coppa Italia. Turn over assoluto, è facile ipotizzare undici giocatori nuovi su indici. Un altro Napoli? Nelle facce sì, poi l’identità e i principi di Conte restano quelli».

