Napoli, è facile ipotizzare turn-over totale (11 su 11) in Coppa Italia contro la Lazio – Sky Sport

Sky Sport con Francesco Modugno fa il puto sul Napoli capolista da nove giornate, reduce dalla vittoria a Torino per 1-0 con gol di McTominay e alla vigilia della doppia sfida contro la Lazio: giovedì sera alle 21 a Roma, in Coppa Italia, e poi domenica a Napoli in campionato alle 20.45.

Si comincia parlando di McTominay:

Lo scozzese è il calciatore che oggi simboleggia il Napoli

«Colpo estivo del Napoli. 3,5 milioni di contratto, niente bonus, niente variabili. Colpo di intuito e conoscenza, grande operazione del ds Manna. McTominay sintetizza l’identità del Napoli per la fisicità debordante, per quell’energia, per la capacità di interpretare i momenti quindi anche di cambiare il Napoli e le sue posizioni: in mediana, sulla trequarti, centravanti aggiunto e poi la capacità di far gol sullo 0-0. Sono gol che pesano di più, tutti e tre sullo 0-0 in campionato, uno anche in Coppa Italia.

McTominay le gioca tutte. In Coppa Italia si fermerà. Domani parla Antonio Conte. Doppia sfida contro la Lazio. Prima giovedì in Coppa Italia. Turn over assoluto, è facile ipotizzare undici giocatori nuovi su indici. Un altro Napoli? Nelle facce sì, poi l’identità e i principi di Conte restano quelli.

