La Liga denuncia il coro del Rayo contro Vinicius «Pallone da spiaggia» e il gesto di retrocessione del brasiliano

Marca: ha mostrato un due con le dita, come a dire andrete in Serie B. Il presidente del Rayo: «I calciatori dovrebbero essere professionali e evitare scontri coi tifosi».

La Liga ha deciso di denunciare i cori contro Vinicius Jr nel match tra Real Madrid e Rayo Vallecano e la successiva risposta del calciatore brasiliano.

Vinicius Jr ancora nel mirino dei tifosi avversari

Come riportato da Marca:

Quando il calciatore del Real Madrid si sta recando negli spogliatoi ha fatto il gesto con le mani mostrando un due, “a segunda”, verso i tifosi avversari, come a sottolineare che retrocederanno in questa stagione. I tifosi del Rayo lo avevano provocato con il coro «Vinicius, pallone da spiaggia» [per il mancato Pallone d’oro ricevuto, ndr.]. La Liga ha quindi deciso di presentare una denuncia per entrambe le azioni. Ieri, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha commentato a Tiempo de Juego l’atteggiamento del brasiliano:

«Questi atteggiamenti come quello di Vinicius non sono appropriati, noi stiamo sopravvivendo in Liga, non sta bene che faccia quei gesti alla tifoseria. Le persone si sono comportate molto educatamente, ma se qualcuno, di fronte a una provocazione, avesse detto qualcosa di improprio o lanciato un oggetto, allora sarei d’accordo a una sanzione. I calciatori dovrebbero essere professionali e evitare scontri col pubblico».

Que buena persona es Vinicius Luther King Jr. diciéndole a un niño del Rayo Vallecano que su equipo va a bajar a Segunda. pic.twitter.com/eBJtlV2SoV — Llourinho (@Llourinho) December 15, 2024

