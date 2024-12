Kvaratskhelia nettamente davanti a Osimhen nella top 100 del Guardian: “Nonostante i disastri del Napoli, è rimasto Kvaradona”

Il georgiano è 49esimo, Victor 74esimo. Kvara supera anche Leao, il portoghese è 61esimo. Ci sono anche i tre italiani dell’Inter.

Nella top 100 stilata dal Guardian dei migliori giocatori del 2024 sono state rese note le ultime 60 posizioni; i primi 40 della classifica si conosceranno a breve. Tra questi c’è Victor Osimhen, che figura al 74esimo posto; ma anche Khvicha Kvaratskhelia, il quale rispetto al 2023 perde dodici posizioni e si classifica al 49esimo posto.

Kvaratskhelia nella top 100 del 2024 del Guardian: “Nonostante i disastri del Napoli, è rimasto Kvaradona”

E il Guardian scrive del georgiano:

Nessun giocatore del Napoli ha mostrato il meglio di sé nella difesa del titolo vinto l’anno prima. Nonostante tre allenatori cambiati e il decimo posto in classifica, l’uomo che chiamano Kvaradona ha segnato 11 gol da ala sinistra. Ha poi realizzato una rete con la Georgia a Euro 2024 nella vittoria contro il Portogallo, che ha portato la sua nazionale agli ottavi di finale. Con Antonio Conte ora alla guida del Napoli, sia Kvaratskhelia che il suo club stanno andando nella giusta direzione. Hanno trascorso finora gran parte della stagione al primo posto.

In classifica anche Leao, Ronaldo, Fabian Ruiz e tre italiani

Distante di ben dodici posizioni da Kvara c’è Rafa Leao, posizionato 61esimo:

Un calciatore di grande talento che rimane, anche dopo più di cinque stagioni da titolare al Milan, una specie di mistero. Leão può essere un fuoriclasse quando è al meglio, come lo era all’inizio dell’anno, contribuendo 14 volte in 18 partite ai gol dei rossoneri. Eppure continua ad alternare periodi del genere con altri in cui fatica a lasciare il segno.

E poi c’è il suo connazionale, Cristiano Ronaldo, ormai vicino ai 40 anni, che conquista la 42esima posizione:

Ha chiuso la scorsa stagione a 35 gol. Questa stagione ha continuato nello stesso modo. La stella portoghese è sempre presente in questa classifica da quando è stata fondata nel 2012. Per quanto impressionante sia, tuttavia, si sta muovendo verso un premio molto più grande: i 1000 gol in carriera.

Una new entry è Fabian Ruiz (44° posto), protagonista di un grande Europeo con la Spagna. Il Guardian scrive dell’ex Napoli (ora al Psg):

A differenza di centrocampisti come Soler e Sanches, si è ritagliato con successo un posto al Psg. Un giocatore indispensabile per la Spagna e la forza trainante del successo agli Europei.

Poi, tre italiani dell’Inter: Nicolò Barella (46°), Alessandro Bastoni (52°) e Federico Dimarco (53°). Del centrocampista si racconta:

La scorsa stagione non è stata la più facile per Barella, i suoi contributi ai gol sono diminuiti e, nonostante abbia segnato nella partita di apertura di Euro 2024, non è stato in grado di salvare la sua nazionale da una brutta annata. Eppure è rimasto una componente indispensabile del centrocampo vincente dell’Inter e ha cercato di riconquistare la sua forma migliore all’inizio di questa stagione.

Bastoni è stato nominato il miglior difensore della Serie A nella scorsa stagione:

La sua mobilità e l’eccezionale gamma di passaggi sono stati fondamentali per l’evoluzione tattica che l’Inter ha attraversato quest’anno, con i tre difensori che spingono e possono aiutare la squadra a segnare.

Mentre di Dimarco si ricorda il gol contro la Francia:

Quest’anno non ci sono stati molti gol esteticamente più belli di quello di Dimarco contro la Francia a settembre, con l’uno-due con Sandro Tonali e il sinistro al volo, nell’angolo più lontano. Il terzino sinistro è una fonte regolare di gol e assist per il club e la sua nazionale.

